***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiEski UnvanHedef Portföy Has-Kar Serbest Özel FonYeni UnvanHedef Portföy Has-Kar Serbest (TL) Özel FonUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi30/12/2022AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 26.12.2022 tarih ve E-12233903-305.04-30718 sayılı yazısı ile " Hedef Portföy Has-Kar Serbest Özel Fon "un unvanı "Hedef Portföy Has-Kar Serbest (TL) Özel Fon" olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091553BIST