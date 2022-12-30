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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği

30.12.2022 17:58
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği


***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )

Türkçe
Fon Unvan Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği

Eski Unvan
Hedef Portföy Has-Kar Serbest Özel Fon
Yeni Unvan
Hedef Portföy Has-Kar Serbest (TL) Özel Fon
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
30/12/2022
Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.12.2022 tarih ve E-12233903-305.04-30718 sayılı yazısı ile " Hedef Portföy Has-Kar Serbest Özel Fon "un unvanı "Hedef Portföy Has-Kar Serbest (TL) Özel Fon" olarak değiştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091553


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