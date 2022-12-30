***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiEski UnvanHedef Portföy Ada Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Yeni UnvanHedef Portföy Ada Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi30/12/2022AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 25.11.2022 tarih ve E-12233903-305.04-29214 sayılı yazısı ile " Hedef Portföy Ada Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) "un unvanı " Hedef Portföy Ada Hisse Senedi Serbest (TL) Fon(Hisse Senedi Yoğun Fon)" olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091556BIST