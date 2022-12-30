***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
30.12.2022 18:00
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Hedef Portföy Serbest Fon
Yeni Unvan
Hedef Portföy Serbest (TL) Fon
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
30/12/2022
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.11.2022 tarih ve E-12233903-305.04-29214 sayılı yazısı ile " Hedef Portföy Serbest Fon "un unvanı "Hedef Portföy Serbest (TL) Fon" olarak değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091557
BIST
17:595.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 32,14
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.563
En Düşük
5.489
17:5918,7201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0148
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
17:5920,0002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0120
|Açılış
|: 20,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0300
En Düşük
19,9038
17:591.094,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,50
|Açılış
|: 1.094,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.098,43
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler17:58
|SANEL
|22,88
|10.097.777
|% 10,00
|
|TERA
|19,48
|3.701.161
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|92.234.677
|% 9,96
|
|COSMO
|121,50
|6.058.499
|% 9,95
|
|AKSGY
|7,85
|104.052.985
|% 9,94
|
|UZERB
|153,00
|13.294.955
|% -10,00
|
|ZEDUR
|62,10
|2.642.383
|% -10,00
|
|PRDGS
|10,00
|433.981.322
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|76.255.909
|% -9,98
|
|BRKVY
|35,76
|420.550.828
|% -9,19
|
|ASELS
|62,10
|10.647.573.028
|% 5,61
|
|THYAO
|141,50
|6.451.918.175
|% -0,56
|
|TCELL
|38,06
|5.498.261.717
|% -0,37
|
|TUPRS
|529,50
|5.339.319.979
|% 4,54
|
|PETKM
|19,97
|4.762.465.439
|% 0,55
|
|EKGYO
|8,78
|4.474.428.840
|% 1,86
|
|DOHOL
|10,61
|3.804.545.774
|% 4,64
|
|YKBNK
|11,84
|3.099.741.195
|% -1,33
|
|PETKM
|19,97
|4.762.465.439
|% 0,55
|
|ISCTR
|12,85
|2.945.728.329
|% -0,54
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7067
|18,7214
|% 0,09
|
|Euro
|19,9802
|19,9997
|% 0,06
|
|Sterlin
|22,5311
|22,6441
|% 0,11
|
|Frank
|20,2046
|20,3264
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9651
|4,9900
|% 0,10
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|0,53
|
|Altın Gr.
|1.094
|1.095
|3,08
|
|Cumhuriyet
|7.362
|7.473
|36,00
|
|Tam
|7.388
|7.447
|14,00
|
|Yarım
|3.578
|3.640
|7,00
|
|Çeyrek
|1.794
|1.819
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,56
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,26
|-0,12
|
|B. Petrol
|84,27
|84,27
|0,81
|