***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.12.2022Bildirim İçeriğiEski UnvanHedef Portföy Zümrüt Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun)Yeni UnvanHedef Portföy Zümrüt Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun)Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi30/12/2022AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 26.12.2022 tarih veE-12233903-305.04-30718sayılı yazısı ile "Hedef Portföy Zümrüt Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun) "un unvanı "Hedef Portföy Zümrüt Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun)" olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091870BIST