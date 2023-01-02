***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
02.01.2023 10:15
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.12.2022
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Hedef Portföy Zümrüt Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun)
Yeni Unvan
Hedef Portföy Zümrüt Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun)
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
30/12/2022
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.12.2022 tarih ve
E-12233903-305.04-30718
sayılı yazısı ile "Hedef Portföy Zümrüt Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun) "un unvanı "Hedef Portföy Zümrüt Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun)" olarak değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091870
BIST
10:135.583
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 73,49
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.591
En Düşük
5.568
10:1318,7304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0289
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
10:1320,0356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1200
|
20,1252
En Düşük
19,9301
10:131.098,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,57
|Açılış
|: 1.098,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler10:11
|TUREX
|33,00
|27.196.780
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|41.294.615
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|9.303.096
|% 10,00
|
|YBTAS
|71.485,00
|428.910
|% 10,00
|
|TERA
|21,42
|4.388.958
|% 9,96
|
|ULUFA
|9,34
|14.184.201
|% -9,93
|
|BRKVY
|32,64
|7.251.956
|% -7,95
|
|QUAGR
|75,50
|1.641.401
|% -5,03
|
|PRDGS
|9,54
|24.005.575
|% -4,60
|
|QNBFL
|119,00
|659.172
|% -4,42
|
|ASELS
|63,45
|841.540.090
|% 2,09
|
|THYAO
|142,80
|734.412.037
|% 1,35
|
|ENKAI
|34,56
|460.474.075
|% 4,28
|
|EKGYO
|8,84
|456.936.902
|% 1,26
|
|TCELL
|39,16
|432.133.947
|% 3,38
|
|EKGYO
|8,84
|456.936.902
|% 1,26
|
|KRDMD
|18,35
|344.760.237
|% 2,00
|
|PETKM
|20,26
|376.567.102
|% 1,50
|
|ISCTR
|12,86
|220.739.517
|% 0,70
|
|SKBNK
|3,10
|52.220.215
|% 1,31
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7189
|18,7246
|% 0,12
|
|Euro
|19,9880
|20,0186
|% -0,04
|
|Sterlin
|22,5476
|22,6607
|% 0,04
|
|Frank
|20,1797
|20,3013
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9652
|4,9901
|% 0,09
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,33
|
|Altın Gr.
|1.097
|1.097
|0,88
|
|Cumhuriyet
|7.370
|7.481
|8,00
|
|Tam
|7.407
|7.476
|43,00
|
|Yarım
|3.587
|3.651
|18,00
|
|Çeyrek
|1.799
|1.825
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
10:11
daha fazla
-
10:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 86, 63 artarak (% 1.46 ) 6, 031
-
10:26
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:26
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, ULUFA, BRKVY
-
10:26
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, KONYA, TUREX
-
10:26
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ASELS, TRKCM, SODA