***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
16.01.2023 16:54
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Hedef Portföy Mavi Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yeni Unvan
Hedef Portföy Mavi Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
16/01/2023
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.12.2022 tarih ve E-12233903-305.04-29582 sayılı yazısı ile "Hedef Portföy Mavi Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)"un unvanı, "Hedef Portföy Mavi Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) " olarak değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102616
BIST
18:055.208
En Yüksek
|Değişim
|: 4,47%
|| 222,81
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.208
En Düşük
4.981
18:0518,7942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0119
|Açılış
|: 19,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
18:0520,3481
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0028
|Açılış
|: 20,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
18:051.156,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,26
|Açılış
|: 1.156,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GUBRF
|292,70
|1.581.976.398
|% 10,00
|
|SDTTR
|75,35
|352.904.622
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|3.144.207
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|20.493.441
|% 10,00
|
|HALKB
|11,88
|723.769.272
|% 10,00
|
|ATSYH
|118,80
|3.565.637
|% -5,56
|
|POLTK
|1.640,00
|105.582.902
|% -4,66
|
|IMASM
|263,20
|26.895.002
|% -4,29
|
|KAREL
|18,00
|2.031.240
|% -3,74
|
|ULUFA
|7,39
|9.830.788
|% -3,27
|
|THYAO
|144,40
|9.813.045.150
|% 7,20
|
|EREGL
|41,02
|5.253.564.776
|% 1,64
|
|KOZAL
|574,00
|5.053.843.602
|% 8,10
|
|KRDMD
|18,93
|4.576.792.368
|% 1,39
|
|TUPRS
|540,30
|4.553.359.673
|% 5,90
|
|EKGYO
|8,18
|4.508.677.325
|% 3,81
|
|ODAS
|8,97
|3.430.845.162
|% -2,92
|
|YKBNK
|9,73
|2.558.325.296
|% 5,65
|
|KRDMD
|18,93
|4.576.792.368
|% 1,39
|
|AKBNK
|17,27
|3.550.131.278
|% 4,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7878
|18,7942
|% 0,06
|
|Euro
|20,3439
|20,3481
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,8642
|22,9789
|% -0,20
|
|Frank
|20,2179
|20,3397
|% 0,08
|
|Riyal
|4,9874
|5,0124
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|-6,59
|
|Altın Gr.
|1.156
|1.156
|-3,77
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.914
|-62,00
|
|Tam
|7.828
|7.894
|84,00
|
|Yarım
|3.814
|3.863
|41,00
|
|Çeyrek
|1.913
|1.931
|20,00
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,25
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,61
|14,64
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,14
|84,14
|-1,14
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PAMEL
Yüzde 9.96 oranında artışla 262.70 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 114 adet işlem
-
17:58TLMAN
Yüzde 9.96 oranında artışla 56.30 lira fiyatla işlem gören hissede 308, 256 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 167, 14 artarak (% 3.77 ) 4, 595
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KOZAA, AKCNS, OTTO, SOKE, UMPAS, VKING, SMRTG, CMBTN, KERVN, TLMAN
-
17:56
KNFRT, KOZAL, KTSKR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında