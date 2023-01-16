***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiEski UnvanHedef Portföy Pusula Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Yeni UnvanHedef Portföy Pusula Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi16/01/2023AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 05.12.2022 tarih ve E-12233903-305.04-29582 sayılı yazısı ile "Hedef Portföy Pusula Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)"un unvanı, "Hedef Portföy Pusula Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) " olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102617BIST