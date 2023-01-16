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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği

16.01.2023 16:55
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği


***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )

Türkçe
Fon Unvan Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği

Eski Unvan
Hedef Portföy Çınar Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yeni Unvan
Hedef Portföy Çınar Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
16/01/2023
Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.12.2022 tarih ve E-12233903-305.04-29582 sayılı yazısı ile "Hedef Portföy Çınar Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)"un unvanı, "Hedef Portföy Çınar Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) " olarak değiştirilmiştir.
  
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102619


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