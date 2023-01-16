***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
16.01.2023 16:56
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Hedef Portföy Ege Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yeni Unvan
Hedef Portföy Ege Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
16/01/2023
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.12.2022 tarih ve E-12233903-305.04-29582 sayılı yazısı ile "Hedef Portföy Ege Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)"un unvanı, "Hedef Portföy Ege Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) " olarak değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102620
BIST
16:415.159
En Yüksek
|Değişim
|: 3,49%
|| 174,00
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.159
En Düşük
4.981
16:4118,7930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0107
|Açılış
|: 19,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
16:4120,3379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0130
|Açılış
|: 20,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
16:411.156,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,60
|Açılış
|: 1.156,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler16:39
|BFREN
|5.362,70
|166.417.606
|% 10,00
|
|SDTTR
|75,35
|351.336.438
|% 10,00
|
|CMBTN
|463,10
|21.394.066
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|3.047.528
|% 10,00
|
|AKCNS
|53,35
|40.951.279
|% 10,00
|
|POLTK
|1.638,00
|86.627.243
|% -4,78
|
|ZEDUR
|59,20
|597.294
|% -4,67
|
|ODAS
|8,81
|2.690.144.740
|% -4,65
|
|BRKO
|5,40
|1.228.586
|% -4,59
|
|IMASM
|264,40
|17.940.355
|% -3,85
|
|THYAO
|143,50
|7.823.481.334
|% 6,53
|
|KOZAL
|569,60
|4.106.921.554
|% 7,27
|
|TUPRS
|537,70
|3.878.136.254
|% 5,39
|
|EREGL
|40,90
|3.854.575.076
|% 1,34
|
|ASELS
|57,65
|3.562.247.744
|% 4,34
|
|EKGYO
|8,03
|3.025.987.207
|% 1,90
|
|ODAS
|8,81
|2.690.144.740
|% -4,65
|
|YKBNK
|9,50
|1.940.798.426
|% 3,15
|
|KRDMD
|19,10
|3.531.557.175
|% 2,30
|
|AKBNK
|16,97
|2.702.300.519
|% 2,54
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7867
|18,7961
|% 0,07
|
|Euro
|20,3198
|20,3329
|% -0,09
|
|Sterlin
|22,8476
|22,9621
|% -0,27
|
|Frank
|20,1987
|20,3204
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9877
|5,0127
|% 0,05
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|-8,61
|
|Altın Gr.
|1.156
|1.156
|-3,90
|
|Cumhuriyet
|7.791
|7.908
|-68,00
|
|Tam
|7.825
|7.881
|71,00
|
|Yarım
|3.813
|3.856
|34,00
|
|Çeyrek
|1.912
|1.928
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,00
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,51
|14,52
|-0,14
|
|B. Petrol
|84,64
|84,64
|-0,64
|