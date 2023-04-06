***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
06.04.2023 15:53
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
HEDEF PORTFÖY ECE HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Yeni Unvan
HEDEF PORTFÖY ECE HİSSE SENEDİ SERBEST(TL)FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
06/04/2023
Açıklamalar
Fon Ünvan Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132522
BIST
16:024.908
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -11,83
|Açılış
|: 4.920
|
|Önceki Kapanış
|: 4.920
|
4.970
En Düşük
4.895
16:0219,2577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0203
|Açılış
|: 19,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5950
|
19,2729
En Düşük
19,2167
16:0221,0651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0576
|Açılış
|: 21,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4300
|
21,1318
En Düşük
20,9548
16:021.245,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -4,82
|Açılış
|: 1.245,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,33
|
1.252,45
En Düşük
1.242,74
BIST En Aktif Hisseler16:01
|ELITE
|13,64
|16.197.855
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,15
|842.034
|% 10,00
|
|ARMDA
|355,60
|14.834.363
|% 9,99
|
|MARKA
|17,83
|13.345.951
|% 9,99
|
|HKTM
|49,82
|37.535.531
|% 9,98
|
|ONCSM
|131,90
|121.135.800
|% -8,08
|
|DGGYO
|33,14
|33.995.294
|% -7,94
|
|AKFYE
|15,44
|3.117.840.011
|% -7,16
|
|KUTPO
|45,66
|42.023.513
|% -5,54
|
|ESEN
|58,05
|44.032.014
|% -4,76
|
|AKFYE
|15,44
|3.117.840.011
|% -7,16
|
|THYAO
|126,20
|2.386.719.985
|% 0,72
|
|ASTOR
|58,45
|2.154.195.088
|% 2,54
|
|EREGL
|35,06
|1.539.729.229
|% -1,02
|
|TUPRS
|77,95
|1.407.019.887
|% -1,89
|
|AKFYE
|15,44
|3.117.840.011
|% -7,16
|
|YYAPI
|2,92
|228.060.797
|% 8,55
|
|EKGYO
|6,33
|487.102.968
|% -0,78
|
|YGYO
|2,17
|141.491.496
|% 3,33
|
|KOZAL
|21,32
|1.321.628.079
|% 0,19
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2508
|19,2601
|% 0,12
|
|Euro
|21,0054
|21,0885
|% 0,39
|
|Sterlin
|23,8550
|23,9746
|% -0,22
|
|Frank
|21,1575
|21,2849
|% 0,09
|
|Riyal
|5,1165
|5,1422
|% 0,05
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.013
|2.013
|-7,63
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|-2,30
|
|Cumhuriyet
|8.463
|8.591
|-4,00
|
|Tam
|8.507
|8.553
|-23,00
|
|Yarım
|4.155
|4.185
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.077
|2.093
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,89
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|15,38
|15,40
|-0,05
|
|B. Petrol
|85,17
|85,17
|0,18
|