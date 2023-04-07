***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
07.04.2023 10:57
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Yeni Unvan
HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARTI (TL) FONU
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
06/04/2023
Açıklamalar
Ünvan Değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133378
BIST
13:104.928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 15,52
|Açılış
|: 4.921
|
|Önceki Kapanış
|: 4.913
|
4.944
En Düşük
4.909
13:1019,2625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0112
|Açılış
|: 14,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5500
|
19,2809
En Düşük
19,2141
13:1021,0547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0210
|Açılış
|: 15,4841
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4623
|
21,2786
En Düşük
20,9763
13:101.243,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,00
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler13:08
|MRSHL
|529,10
|14.670.767
|% 10,00
|
|MARKA
|19,61
|29.701.247
|% 9,98
|
|ELITE
|15,00
|36.057.595
|% 9,97
|
|EDIP
|7,42
|13.894.874
|% 9,93
|
|GRNYO
|4,44
|8.901.768
|% 9,90
|
|TMPOL
|33,16
|63.187.686
|% -8,14
|
|ONCSM
|120,00
|100.209.643
|% -7,12
|
|POLTK
|2.088,40
|20.668.949
|% -5,26
|
|CASA
|142,10
|439.031
|% -4,31
|
|DITAS
|27,80
|10.820.793
|% -4,14
|
|KOZAL
|21,76
|1.487.523.077
|% 1,68
|
|THYAO
|127,80
|1.444.949.041
|% 0,47
|
|ASTOR
|58,20
|1.417.628.922
|% -0,94
|
|GESAN
|73,40
|1.330.702.655
|% 8,58
|
|AKFYE
|15,22
|1.057.656.526
|% 1,47
|
|EKGYO
|6,59
|758.645.888
|% 2,81
|
|AKFYE
|15,22
|1.057.656.526
|% 1,47
|
|KOZAL
|21,76
|1.487.523.077
|% 1,68
|
|YYAPI
|2,98
|181.826.637
|% 3,47
|
|SKBNK
|2,51
|138.753.646
|% 0,00
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2533
|19,2596
|% 0,04
|
|Euro
|21,0032
|21,0625
|% 0,14
|
|Sterlin
|23,8811
|24,0008
|% 0,07
|
|Frank
|21,2035
|21,3312
|% 0,07
|
|Riyal
|5,1174
|5,1431
|% 0,06
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.008
|0,30
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.244
|1,12
|
|Cumhuriyet
|8.466
|8.594
|22,00
|
|Tam
|8.512
|8.567
|4,00
|
|Yarım
|4.157
|4.192
|2,00
|
|Çeyrek
|2.079
|2.096
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|25,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,44
|15,48
|0,02
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,05
|