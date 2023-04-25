***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
25.04.2023 11:08
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Yeni Unvan
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COFUNDS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
25/04/2023
Açıklamalar
Ünvan Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140654
BIST
14:375.001
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -22,19
|Açılış
|: 5.034
|
|Önceki Kapanış
|: 5.023
|
5.042
En Düşük
4.984
14:3719,4227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0193
|Açılış
|: 20,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4250
|
19,4563
En Düşük
19,3659
14:3721,4074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0100
|Açılış
|: 22,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4200
|
21,4914
En Düşük
21,3660
14:371.235,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -5,12
|Açılış
|: 1.235,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.241,03
|
1.249,16
En Düşük
1.235,75
BIST En Aktif Hisseler14:37
|CMBTN
|537,90
|40.750.858
|% 10,00
|
|OSMEN
|67,10
|13.614.499
|% 10,00
|
|ISDMR
|33,10
|480.964.975
|% 9,97
|
|KRGYO
|19,30
|11.046.737
|% 9,97
|
|UFUK
|58,45
|6.623.581
|% 9,97
|
|IMASM
|37,54
|316.715.223
|% -9,98
|
|BRSAN
|141,10
|430.360.657
|% -8,67
|
|EMKEL
|7,55
|71.039.744
|% -8,37
|
|FENER
|52,05
|248.065.768
|% -7,63
|
|LIDER
|92,10
|29.403.342
|% -6,54
|
|EREGL
|34,96
|3.696.331.928
|% 2,46
|
|KRDMD
|17,53
|1.909.928.598
|% 1,68
|
|THYAO
|136,50
|1.837.995.486
|% 0,15
|
|KOPOL
|44,46
|1.575.840.076
|% 7,81
|
|KOZAL
|21,98
|1.498.566.514
|% -0,63
|
|KRDMD
|17,53
|1.909.928.598
|% 1,68
|
|EREGL
|34,96
|3.696.331.928
|% 2,46
|
|EKGYO
|6,66
|597.025.450
|% 0,00
|
|IHYAY
|0,99
|82.185.591
|% 5,32
|
|KOZAL
|21,98
|1.498.566.514
|% -0,63
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4189
|19,4227
|% 0,10
|
|Euro
|21,4017
|21,4074
|% 0,05
|
|Sterlin
|24,0916
|24,2124
|% -0,26
|
|Frank
|21,7708
|21,9020
|% -0,02
|
|Riyal
|5,1625
|5,1884
|% 0,09
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.979
|-10,25
|
|Altın Gr.
|1.238
|1.238
|-3,22
|
|Cumhuriyet
|8.980
|9.116
|35,00
|
|Tam
|9.038
|9.164
|-28,00
|
|Yarım
|4.414
|4.480
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.207
|2.254
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,52
|24,56
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|15,47
|15,48
|-0,23
|
|B. Petrol
|82,06
|82,06
|-0,48
|