***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
27.04.2023 13:31
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ANADOLU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Yeni Unvan
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İLERİ TEKNOLOJİLER AR-GE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
30/03/2023
Açıklamalar
Ünvan Değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141594
BIST
15:404.803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 19,35
|Açılış
|: 4.778
|
|Önceki Kapanış
|: 4.784
|
4.830
En Düşük
4.751
15:4019,4348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0262
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
19,4411
En Düşük
19,3925
15:4021,4352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0056
|Açılış
|: 22,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,5332
En Düşük
21,3828
15:401.244,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,21
|Açılış
|: 1.244,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,30
|
1.251,86
En Düşük
1.240,37
BIST En Aktif Hisseler15:38
|OTTO
|100,10
|7.279.671
|% 10,00
|
|ALCTL
|67,20
|39.713.619
|% 9,98
|
|CVKMD
|185,50
|1.233.851.110
|% 9,96
|
|RAYSG
|20,20
|5.032.633
|% 9,96
|
|EUPWR
|65,30
|148.429.839
|% 9,93
|
|IMASM
|30,42
|557.154.358
|% -10,00
|
|YAYLA
|5,01
|60.569.591
|% -6,88
|
|PAGYO
|23,96
|7.617.300
|% -6,55
|
|GEREL
|16,25
|16.275.534
|% -5,91
|
|SKTAS
|3,85
|22.575.239
|% -4,47
|
|KOPOL
|51,85
|2.748.488.961
|% 6,34
|
|THYAO
|131,70
|2.569.530.867
|% 1,31
|
|EREGL
|32,80
|1.603.776.683
|% -0,30
|
|AKBNK
|16,90
|1.291.135.236
|% 0,24
|
|CVKMD
|185,50
|1.233.851.110
|% 9,96
|
|EKGYO
|6,24
|708.601.894
|% 0,16
|
|AKBNK
|16,90
|1.291.135.236
|% 0,24
|
|YKBNK
|9,96
|720.703.950
|% 1,63
|
|AKFYE
|13,03
|920.013.317
|% 7,15
|
|ISCTR
|11,31
|761.680.556
|% 0,89
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4288
|19,4360
|% 0,14
|
|Euro
|21,4301
|21,4476
|% 0,03
|
|Sterlin
|24,1250
|24,2460
|% -0,09
|
|Frank
|21,6043
|21,7344
|% -0,46
|
|Riyal
|5,1648
|5,1907
|% 0,06
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.984
|-5,35
|
|Altın Gr.
|1.245
|1.245
|2,89
|
|Cumhuriyet
|9.004
|9.140
|-59,00
|
|Tam
|9.082
|9.215
|-87,00
|
|Yarım
|4.433
|4.512
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.228
|2.275
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,84
|24,87
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|15,56
|15,59
|0,05
|
|B. Petrol
|77,98
|77,98
|0,26
|
Seans Raporu
15:38
daha fazla
-
15:52MEPET
Yüzde 6.94 oranında artışla 4.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 226, 194 adet işlem
-
15:51XU100
Endeks 4, 803 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 30, 063.00 milyon TL de
-
15:51AKENR
Yüzde 5.92 oranında artışla 4.47 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 326, 223 adet işlem
-
15:50ALFAS
Yüzde 6.19 oranında artışla 363.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 100, 027 adet işlem
-
15:48MIATK
Yüzde 6.87 oranında artışla 113.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 109, 198 adet işlem