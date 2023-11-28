***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
28.11.2023 10:47
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş Yolcu360 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Yeni Unvan
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş Weplay Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
27/11/2023
Açıklamalar
Fon Ünvan Değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220461
BIST
'
12:078.120
En Düşük
|Değişim
|: 0,16%
|| 12,69
|Açılış
|: 8.116
|
|Önceki Kapanış
|: 8.107
|
8.109
En Yüksek
8.149
12:0728,9390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0334
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
28,9390
En Düşük
28,8301
12:0731,7035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0096
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,7415
En Düşük
31,6204
12:071.874,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,87
|Açılış
|: 1.874,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.870,86
|
1.877,20
En Düşük
1.868,54
BIST En Aktif Hisseler12:07
|BINHO
|243,30
|71.306.607
|% 9,99
|
|SAMAT
|39,22
|52.826.711
|% 9,98
|
|SANEL
|22,98
|8.510.102
|% 9,95
|
|EKOS
|22,56
|16.464.875
|% 9,94
|
|BIOEN
|22,12
|164.774.042
|% 9,94
|
|LIDER
|217,00
|315.663.753
|% -10,00
|
|DAPGM
|45,36
|301.848.707
|% -10,00
|
|LINK
|191,20
|28.380.500
|% -8,74
|
|ENSRI
|28,50
|790.790
|% -7,77
|
|BASCM
|12,61
|168.520
|% -6,59
|
|THYAO
|261,00
|4.657.374.171
|% 0,19
|
|SASA
|49,56
|2.609.585.115
|% 6,26
|
|AKBNK
|34,12
|1.697.891.995
|% -0,52
|
|TUPRS
|155,50
|1.537.919.353
|% -0,32
|
|ISCTR
|22,22
|1.360.713.280
|% -1,16
|
|ZOREN
|5,20
|579.800.708
|% -2,07
|
|ISCTR
|22,22
|1.360.713.280
|% -1,16
|
|YKBNK
|18,88
|1.029.909.716
|% -0,68
|
|SASA
|49,56
|2.609.585.115
|% 6,26
|
|HEKTS
|22,16
|1.135.275.187
|% 5,32
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9206
|28,9390
|% 0,12
|
|Euro
|31,6888
|31,7035
|% 0,03
|
|Sterlin
|36,4164
|36,5991
|% 0,12
|
|Frank
|32,7097
|32,9067
|% 0,09
|
|Riyal
|7,6900
|7,7285
|% 0,14
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,64
|24,66
|% 0,66
|
|Platin
|924,46
|926,42
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.063,58
|1.067,43
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,57
|80,57
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.015,88
|2.016,09
|% 0,66
|
Seans Raporu
12:07
daha fazla
-
12:22ETYAT
Yüzde 8.84 oranında artışla 10.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 575, 429 adet işlem
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12:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 68 artarak (% 0.12 ) 8, 693
-
12:21XU100
Endeks 8, 115 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 09 üstünde . İşlem hacmi 37, 417.00 milyon TL de
-
12:21IDEAS
Yüzde 9.70 oranında artışla 123.30 lira fiyatla işlem gören hissede 773, 478 adet işlem
-
12:20POLTK
Yüzde 8.15 oranında artışla 17, 310.00 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 268 adet işlem