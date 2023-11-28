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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği

28.11.2023 10:47
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği


***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )

Türkçe
Fon Unvan Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği

Eski Unvan
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş Yolcu360 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Yeni Unvan
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş Weplay Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
27/11/2023
Açıklamalar

Fon Ünvan Değişiklik



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220461


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BINHO 243,30 71.306.607 % 9,99  
SAMAT 39,22 52.826.711 % 9,98  
SANEL 22,98 8.510.102 % 9,95  
EKOS 22,56 16.464.875 % 9,94  
BIOEN 22,12 164.774.042 % 9,94  
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Dolar 28,9206 28,9390 % 0,12  
Euro 31,6888 31,7035 % 0,03  
Sterlin 36,4164 36,5991 % 0,12  
Frank 32,7097 32,9067 % 0,09  
Riyal 7,6900 7,7285 % 0,14  
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Gümüş ONS 24,64 24,66 % 0,66  
Platin 924,46 926,42 % 0,66  
Paladyum 1.063,58 1.067,43 % 0,66  
Brent Pet. 80,57 80,57 % 0,66  
Altın Ons 2.015,88 2.016,09 % 0,66  
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