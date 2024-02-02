***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
02.02.2024 10:47
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Hedef Portföy İkinci Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon(Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yeni Unvan
Hedef Portföy İkinci Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon(Hisse Senedi Yoğun Fon)
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
02/02/2024
Açıklamalar
Fon Ünvan Değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246354
BIST
'
11:498.680
En Düşük
|Değişim
|: 0,39%
|| 33,40
|Açılış
|: 8.712
|
|Önceki Kapanış
|: 8.646
|
8.658
En Yüksek
8.763
11:4930,4563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1227
|Açılış
|: 30,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3200
|
30,5051
En Düşük
30,2698
11:4933,1743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1168
|Açılış
|: 33,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,5342
En Düşük
32,9769
11:492.012,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 7,70
|Açılış
|: 2.012,30
|
|Önceki Kapanış
|: 2.004,60
|
2.015,00
En Düşük
1.999,82
BIST En Aktif Hisseler11:49
|SNPAM
|112,20
|5.457.184
|% 10,00
|
|MEGMT
|50,00
|934.162.921
|% 9,94
|
|KFEIN
|112,00
|272.859.104
|% 9,91
|
|EKOS
|62,55
|1.154.634.477
|% 9,26
|
|IHEVA
|2,88
|24.723.364
|% 7,06
|
|KBORU
|122,40
|53.322.826
|% -10,00
|
|TETMT
|6.525,00
|3.784.500
|% -10,00
|
|ATSYH
|40,36
|1.776.930
|% -9,99
|
|BAYRK
|37,74
|4.947.110
|% -9,97
|
|DIRIT
|16,53
|8.817.895
|% -6,40
|
|THYAO
|281,25
|8.187.091.344
|% 2,46
|
|SAHOL
|78,30
|3.371.451.132
|% 6,68
|
|EREGL
|43,80
|2.114.947.538
|% 0,18
|
|AKBNK
|40,06
|2.008.974.557
|% -0,05
|
|CATES
|83,35
|2.008.810.685
|% -4,31
|
|ZOREN
|4,77
|592.567.278
|% 1,06
|
|EKGYO
|10,13
|969.434.540
|% -1,07
|
|YKBNK
|22,44
|1.847.289.516
|% 0,36
|
|AKFGY
|2,11
|171.641.465
|% 0,96
|
|ISCTR
|25,90
|1.635.352.747
|% 0,15
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,4537
|30,4563
|% 0,40
|
|Euro
|33,1662
|33,1743
|% 0,35
|
|Sterlin
|38,7070
|38,9011
|% 0,40
|
|Frank
|35,3968
|35,6101
|% 0,50
|
|Riyal
|8,0965
|8,1371
|% 0,34
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,17
|23,20
|% 0,66
|
|Platin
|915,68
|917,03
|% 0,66
|
|Paladyum
|965,13
|969,34
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,06
|79,06
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.055,83
|2.056,33
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:49
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12:04SAHOL
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11:59SANFM
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