***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin "Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu" kuruluşuna ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu İzni ile 28.01.2020 tarihinde tescil işlemi yapılan "Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu"na ait içtüzük ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816643BIST