***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihiyoktur.Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin "Hisse Senedi Şemsiye Fonu" kuruluşuna ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu izni ile 05.06.2020 tarihinde tescil işlemi yapılan "Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu"na Ait İçtüzük Ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850487BIST