***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
10.06.2020 14:22
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin "Hisse Senedi Şemsiye Fonu" kuruluşuna ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu izni ile 05.06.2020 tarihinde tescil işlemi yapılan "Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu"na Ait İçtüzük Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850487
BIST
16:27110.290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 1.053,08
|Açılış
|: 109.600
|
|Önceki Kapanış
|: 109.237
|
110.410
En Düşük
109.392
16:276,7892
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0078
|Açılış
|: 6,8060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8180
|
6,8071
En Düşük
6,7738
16:277,7197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0097
|Açılış
|: 7,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7338
En Düşük
7,6879
16:27375,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,36
|Açılış
|: 375,94
|
|Önceki Kapanış
|: 374,58
|
376,39
En Düşük
374,02
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYO
|1,65
|1.542.121
|% 10,00
|
|ISBIR
|976,60
|928.763
|% 9,99
|
|RTALB
|24,92
|3.940.799
|% 9,97
|
|TLMAN
|15,90
|34.977.110
|% 9,96
|
|AKCNS
|11,26
|59.825.764
|% 9,96
|
|FORMT
|3,97
|910.329
|% -9,98
|
|SALIX
|11,07
|303.873
|% -9,93
|
|HURGZ
|1,52
|1.867.484
|% -9,52
|
|MMCAS
|1,78
|694.404
|% -5,82
|
|BRMEN
|1,58
|23.557.402
|% -4,82
|
|EKGYO
|1,95
|1.215.806.103
|% 4,28
|
|ASELS
|32,38
|837.668.549
|% 2,34
|
|GARAN
|8,24
|766.411.896
|% 0,73
|
|THYAO
|12,75
|586.158.716
|% 1,11
|
|GUSGR
|4,03
|551.179.428
|% 9,81
|
|EKGYO
|1,95
|1.215.806.103
|% 4,28
|
|IHLGM
|1,52
|399.696.967
|% 9,35
|
|IHLAS
|0,79
|173.498.453
|% 5,33
|
|ISGYO
|1,92
|311.625.783
|% 5,49
|
|GUSGR
|4,03
|551.179.428
|% 9,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6470
|8,6903
|% 0,29
|
|Frank
|7,1500
|7,1930
|% 0,45
|
|Riyal
|1,8035
|1,8125
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|8,81
|
|Altın Gr.
|376
|376
|1,32
|
|Cumhuriyet
|2.435
|2.462
|6,70
|
|Tam
|2.506
|2.530
|3,20
|
|Yarım
|1.223
|1.233
|3,40
|
|Çeyrek
|611
|618
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|17,91
|17,95
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|3,90
|3,91
|0,07
|
|B. Petrol
|40,70
|40,70
|-0,48
|
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