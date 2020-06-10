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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

10.06.2020 14:22
GÜNCEL HABERLER



***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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yoktur.
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin "Hisse Senedi Şemsiye Fonu" kuruluşuna ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu izni ile 05.06.2020 tarihinde tescil işlemi yapılan "Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu"na Ait İçtüzük Ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850487


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGCYO 1,65 1.542.121 % 10,00  
ISBIR 976,60 928.763 % 9,99  
RTALB 24,92 3.940.799 % 9,97  
TLMAN 15,90 34.977.110 % 9,96  
AKCNS 11,26 59.825.764 % 9,96  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6470 8,6903 % 0,29  
Frank 7,1500 7,1930 % 0,45  
Riyal 1,8035 1,8125 % -0,12  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.724 1.724 8,81  
Altın Gr. 376 376 1,32  
Cumhuriyet 2.435 2.462 6,70  
Tam 2.506 2.530 3,20  
Yarım 1.223 1.233 3,40  
Çeyrek 611 618 1,70  
Gümüş.Ons 17,91 17,95 0,39  
Gümüş Gr. 3,90 3,91 0,07  
B. Petrol 40,70 40,70 -0,48  
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