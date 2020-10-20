***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
20.10.2020 11:15
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Hedef Portföy Para Piyasası Fonu Yatırımcı Bilgi Formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882532
BIST
12:351.210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,19
|Açılış
|: 1.208
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205
|
1.211
En Düşük
1.202
12:357,8966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0179
|Açılış
|: 7,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9090
|
7,9076
En Düşük
7,8699
12:359,3229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0474
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3253
En Düşük
9,2625
12:35484,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,92
|Açılış
|: 484,23
|
|Önceki Kapanış
|: 482,31
|
484,24
En Düşük
480,12
BIST En Aktif Hisseler12:35
|AKSGY
|4,18
|74.872.181
|% 10,00
|
|TSKB
|1,54
|95.899.752
|% 10,00
|
|PKENT
|907,70
|86.232
|% 10,00
|
|KLGYO
|16,41
|216.623.410
|% 9,99
|
|KONYA
|625,50
|6.360.710
|% 9,99
|
|MERKO
|19,44
|2.700.449
|% -10,00
|
|EMNIS
|30,46
|22.388
|% -9,99
|
|VANGD
|11,01
|6.528.315
|% -9,98
|
|YAPRK
|44,72
|4.829.799
|% -9,98
|
|ARTI
|10,73
|251.093
|% -9,98
|
|GARAN
|7,47
|754.813.765
|% -0,40
|
|ASELS
|18,32
|487.230.413
|% 1,22
|
|ISFIN
|4,18
|434.666.174
|% 3,21
|
|SISE
|6,84
|417.840.087
|% -0,29
|
|CEMAS
|2,50
|412.332.176
|% 6,84
|
|SKBNK
|2,06
|395.370.033
|% 3,00
|
|ALBRK
|1,78
|336.032.052
|% 2,89
|
|CEMAS
|2,50
|412.332.176
|% 6,84
|
|YKBNK
|2,34
|263.691.703
|% 1,30
|
|ISFIN
|4,18
|434.666.174
|% 3,21
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8934
|7,8966
|% 0,23
|
|Euro
|9,3178
|9,3229
|% 0,51
|
|Sterlin
|10,2079
|10,2590
|% 0,39
|
|Frank
|8,6563
|8,7084
|% 0,43
|
|Riyal
|2,0987
|2,1092
|% 0,26
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|3,28
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,64
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-3,00
|
|Tam
|3.192
|3.271
|-4,58
|
|Yarım
|1.543
|1.582
|-2,21
|
|Çeyrek
|774
|791
|-1,11
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,69
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,07
|
|B. Petrol
|42,63
|42,63
|0,01
|