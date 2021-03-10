***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
10.03.2021 14:25
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Şirketimizin "Değişken Şemsiye Fonu" kuruluşuna ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu izni ile tescil işlemi yapılan "Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fonu"na Ait İçtüzük Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916812
BIST
14:391.555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,77
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.549
|
1.566
En Düşük
1.551
14:397,6033
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0039
|Açılış
|: 7,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6300
|
7,6703
En Düşük
7,5585
14:399,0463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0225
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1129
En Düşük
8,9983
14:39417,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -3,06
|Açılış
|: 417,16
|
|Önceki Kapanış
|: 420,23
|
422,18
En Düşük
416,56
BIST En Aktif Hisseler14:39
|MERIT
|303,60
|727.315
|% 10,00
|
|YBTAS
|19.796,70
|1.216.428
|% 10,00
|
|TRILC
|14,64
|385.910
|% 9,99
|
|DITAS
|16,64
|7.154.638
|% 9,98
|
|KSTUR
|339,50
|1.172.509
|% 9,98
|
|VAKFN
|19,00
|11.201.564
|% -5,75
|
|IZMDC
|3,07
|40.766.269
|% -4,95
|
|SODSN
|37,72
|212.083
|% -4,80
|
|EDIP
|3,63
|21.083.035
|% -4,72
|
|DZGYO
|6,32
|16.763.592
|% -4,68
|
|GARAN
|8,99
|1.426.343.629
|% -0,33
|
|SASA
|45,46
|1.352.398.033
|% 7,62
|
|PETKM
|6,24
|796.454.640
|% 0,00
|
|GUBRF
|83,60
|784.424.526
|% 3,15
|
|KRDMD
|7,50
|697.685.227
|% 1,63
|
|GARAN
|8,99
|1.426.343.629
|% -0,33
|
|PETKM
|6,24
|796.454.640
|% 0,00
|
|ODAS
|3,90
|435.474.604
|% -0,51
|
|EKGYO
|2,39
|252.058.786
|% -0,42
|
|KRDMD
|7,50
|697.685.227
|% 1,63
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5983
|7,6033
|% -0,05
|
|Euro
|9,0369
|9,0463
|% -0,25
|
|Sterlin
|10,5032
|10,5559
|% -0,44
|
|Frank
|8,1188
|8,1677
|% -0,65
|
|Riyal
|2,0167
|2,0268
|% -0,37
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-6,45
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-3,15
|
|Cumhuriyet
|2.776
|2.818
|-24,00
|
|Tam
|2.759
|2.828
|-34,54
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|-16,71
|
|Çeyrek
|669
|684
|-8,35
|
|Gümüş.Ons
|25,66
|25,69
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,09
|
|B. Petrol
|67,59
|67,59
|0,07
|
Seans Raporu
14:39
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-
14:51EUKYO
Yüzde 6.79 oranında artışla 4.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 114, 411 adet işlem
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14:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 96 artarak (% 0.06 ) 1, 637
-
14:50XU100
Endeks 1, 553 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 27 üstünde . İşlem hacmi 15, 048.00 milyon TL de
-
14:50BIZIM
Yüzde 5.81 oranında artışla 15.49 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 311, 668 adet işlem
-
14:46EUYO
Yüzde 9.89 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 005, 831 adet işlem