***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin "Değişken Şemsiye Fonu" kuruluşuna ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu izni ile tescil işlemi yapılan "Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fonu"na Ait İçtüzük Ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916812BIST