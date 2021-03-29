***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
29.03.2021 12:23
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
İzahname Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921382
BIST
13:511.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 12,46
|Açılış
|: 1.386
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|Önceki Kapanış
|: 1.382
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1.397
En Düşük
1.382
13:518,1803
En Yüksek
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|: 1,24%
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|Açılış
|: 8,1200
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|Önceki Kapanış
|: 8,0200
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8,1843
En Düşük
8,0015
13:519,6389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 450,13
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454,09
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler13:51
|TRILC
|50,40
|179.562.615
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|4.631.839
|% 9,99
|
|SAYAS
|27,78
|51.802.642
|% 9,98
|
|RTALB
|25,36
|142.859.263
|% 9,97
|
|IZFAS
|10,70
|12.890.271
|% 9,97
|
|UMPAS
|2,18
|855.946
|% -9,92
|
|VAKKO
|13,56
|9.947.022
|% -9,66
|
|YESIL
|120,00
|53.855.440
|% -7,69
|
|MMCAS
|5,65
|57.292
|% -6,61
|
|IZTAR
|20,30
|7.328.881
|% -5,67
|
|KRDMD
|7,00
|1.183.149.947
|% 6,22
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|EKGYO
|2,02
|587.798.545
|% 9,19
|
|PETKM
|5,61
|393.580.000
|% 3,12
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|VESTL
|37,98
|374.170.243
|% 3,77
|
|SASA
|44,86
|356.420.559
|% 1,17
|
|EKGYO
|2,02
|587.798.545
|% 9,19
|
|PETKM
|5,61
|393.580.000
|% 3,12
|
|YKBNK
|2,19
|113.758.105
|% 0,00
|
|SISE
|7,41
|332.672.496
|% 0,27
|
|KLGYO
|2,30
|92.338.184
|% 7,48
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1724
|8,1803
|% 1,24
|
|Euro
|9,6207
|9,6389
|% 0,81
|
|Sterlin
|11,2724
|11,3289
|% 1,46
|
|Frank
|8,6666
|8,7188
|% 1,14
|
|Riyal
|2,1730
|2,1839
|% 1,16
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-5,69
|
|Altın Gr.
|454
|454
|3,69
|
|Cumhuriyet
|2.995
|3.040
|26,00
|
|Tam
|2.981
|3.058
|31,67
|
|Yarım
|1.441
|1.479
|15,32
|
|Çeyrek
|723
|740
|7,66
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,85
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,01
|
|B. Petrol
|65,00
|65,00
|0,57
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