***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
29.03.2021 12:23
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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İzahname Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921383
BIST
13:481.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
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|: 1.386
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Yüksek
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453,88
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler13:48
|TRILC
|50,40
|179.525.672
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|4.631.839
|% 9,99
|
|SAYAS
|27,78
|51.754.166
|% 9,98
|
|IZFAS
|10,70
|12.883.851
|% 9,97
|
|RTALB
|25,36
|142.796.396
|% 9,97
|
|UMPAS
|2,18
|855.946
|% -9,92
|
|VAKKO
|13,56
|9.947.022
|% -9,66
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|YESIL
|119,90
|53.756.821
|% -7,77
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|MMCAS
|5,65
|57.292
|% -6,61
|
|IZTAR
|20,30
|7.266.323
|% -5,67
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|KRDMD
|7,02
|1.179.616.202
|% 6,53
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|GARAN
|6,95
|906.622.286
|% 1,02
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|BJKAS
|7,34
|609.697.585
|% 5,92
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|EKGYO
|2,02
|587.641.328
|% 9,19
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|PETKM
|5,61
|393.515.790
|% 3,12
|
|EKGYO
|2,02
|587.641.328
|% 9,19
|
|KRDMD
|7,02
|1.179.616.202
|% 6,53
|
|GARAN
|6,95
|906.622.286
|% 1,02
|
|DOHOL
|3,38
|299.946.508
|% 4,32
|
|BJKAS
|7,34
|609.697.585
|% 5,92
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|13:48
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,1723
|8,1803
|% 1,24
|
|Euro
|9,6207
|9,6363
|% 0,78
|
|Sterlin
|11,2568
|11,3132
|% 1,32
|
|Frank
|8,6564
|8,7085
|% 1,02
|
|Riyal
|2,1707
|2,1816
|% 1,05
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|13:48
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-5,70
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|Altın Gr.
|453
|453
|3,33
|
|Cumhuriyet
|2.995
|3.040
|26,00
|
|Tam
|2.980
|3.057
|30,57
|
|Yarım
|1.440
|1.479
|14,79
|
|Çeyrek
|722
|739
|7,39
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,85
|-0,23
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|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,01
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|B. Petrol
|64,97
|64,97
|0,54
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