***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
24.05.2021 16:40
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
İzahname ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937492
BIST
16:331.447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -4,42
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
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1.457
En Düşük
1.442
16:338,3933
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0221
|Açılış
|: 8,3850
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|Önceki Kapanış
|: 8,3750
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8,4355
En Düşük
8,3755
16:3310,2611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0018
|Açılış
|: 10,2200
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|Önceki Kapanış
|: 10,1800
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10,2867
En Düşük
10,2161
16:33507,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,56
|Açılış
|: 507,52
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|Önceki Kapanış
|: 509,08
|
511,27
En Düşük
506,31
BIST En Aktif Hisseler16:33
|TRILC
|42,90
|113.647.312
|% 10,00
|
|SONME
|42,50
|14.499.896
|% 9,99
|
|MERKO
|6,83
|18.442.937
|% 9,98
|
|TDGYO
|7,17
|12.104.201
|% 9,97
|
|SEYKM
|24,94
|27.616.176
|% 9,96
|
|DERHL
|8,12
|20.988.290
|% -9,98
|
|KUTPO
|61,10
|181.366.691
|% -9,95
|
|SNPAM
|16,88
|152.390
|% -9,93
|
|FRIGO
|22,26
|34.113.743
|% -8,77
|
|UZERB
|43,00
|81.927
|% -6,40
|
|GARAN
|8,06
|870.415.227
|% -1,23
|
|ASELS
|15,41
|649.019.171
|% 1,72
|
|FENER
|33,68
|619.136.233
|% 7,19
|
|KOZAL
|128,40
|566.543.533
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,05
|529.547.535
|% 0,25
|
|GARAN
|8,06
|870.415.227
|% -1,23
|
|TSKB
|1,39
|145.477.364
|% 1,46
|
|KARSN
|4,90
|453.470.625
|% 1,24
|
|YKBNK
|2,16
|198.415.657
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,97
|148.299.586
|% 0,51
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3913
|8,3933
|% -0,26
|
|Euro
|10,2555
|10,2611
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,8484
|11,9079
|% -0,20
|
|Frank
|9,3273
|9,3835
|% -0,09
|
|Riyal
|2,2330
|2,2442
|% -0,19
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.881
|1.882
|0,18
|
|Altın Gr.
|507
|507
|-1,95
|
|Cumhuriyet
|3.354
|3.405
|14,00
|
|Tam
|3.336
|3.420
|11,48
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|5,55
|
|Çeyrek
|809
|827
|2,78
|
|Gümüş.Ons
|27,70
|27,73
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,47
|7,48
|0,01
|
|B. Petrol
|67,51
|67,51
|1,16
|