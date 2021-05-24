***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
24.05.2021 16:40
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Yatırımcı Bilgi Formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937493
BIST
17:001.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,54
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.457
En Düşük
1.442
17:008,3885
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0269
|Açılış
|: 8,3830
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3750
|
8,4355
En Düşük
8,3755
17:0010,2603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2867
En Düşük
10,2161
17:00507,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,51
|Açılış
|: 507,71
|
|Önceki Kapanış
|: 509,08
|
511,27
En Düşük
506,31
BIST En Aktif Hisseler17:00
|TRILC
|42,90
|113.690.855
|% 10,00
|
|SONME
|42,50
|14.501.383
|% 9,99
|
|MERKO
|6,83
|18.627.046
|% 9,98
|
|TDGYO
|7,17
|12.114.813
|% 9,97
|
|SEYKM
|24,94
|27.737.633
|% 9,96
|
|DERHL
|8,12
|21.242.803
|% -9,98
|
|KUTPO
|61,10
|181.596.427
|% -9,95
|
|SNPAM
|16,88
|152.390
|% -9,93
|
|FRIGO
|22,38
|34.779.708
|% -8,28
|
|UZERB
|43,00
|81.927
|% -6,40
|
|GARAN
|8,11
|940.041.698
|% -0,61
|
|FENER
|33,34
|676.369.721
|% 6,11
|
|ASELS
|15,47
|666.309.976
|% 2,11
|
|KOZAL
|128,90
|600.654.702
|% 0,39
|
|KRDMD
|8,07
|581.136.043
|% 0,50
|
|TSKB
|1,41
|176.402.158
|% 2,92
|
|GARAN
|8,11
|940.041.698
|% -0,61
|
|KARSN
|4,92
|520.700.822
|% 1,65
|
|YKBNK
|2,17
|220.419.667
|% 0,46
|
|EKGYO
|1,98
|173.454.068
|% 1,02
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3869
|8,3885
|% -0,32
|
|Euro
|10,2558
|10,2603
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,8501
|11,9095
|% -0,19
|
|Frank
|9,3296
|9,3858
|% -0,07
|
|Riyal
|2,2311
|2,2423
|% -0,28
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|-2,28
|
|Altın Gr.
|508
|508
|-1,34
|
|Cumhuriyet
|3.361
|3.412
|21,00
|
|Tam
|3.337
|3.421
|12,94
|
|Yarım
|1.613
|1.655
|6,26
|
|Çeyrek
|809
|827
|3,13
|
|Gümüş.Ons
|27,73
|27,75
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,49
|0,03
|
|B. Petrol
|67,58
|67,58
|1,23
|
Seans Raporu
17:00
daha fazla
-
17:11KRTEK
Yüzde -3.10 oranında düşüşle 9.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 139, 728 adet işlem
-
17:08XU100
Endeks 1, 449 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 2 altında . İşlem hacmi 11, 640.00 milyon TL de
-
17:06DMSAS
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 7.30 lira fiyatla işlem gören hissede 388, 814 adet işlem
-
17:04TUKAS
Yüzde -3.39 oranında düşüşle 7.41 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 394, 563 adet işlem
-
17:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, TSKB, ASELS