***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.10.2021 13:54
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Onaylı İzahname Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967372
BIST
18:051.372
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -19,96
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
18:058,8910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0224
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
18:0510,2686
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0241
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2499
18:05502,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,74
|Açılış
|: 502,39
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
504,09
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|26,40
|3.953.385
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|4.180.940
|% 10,00
|
|NUGYO
|12,43
|18.050.173
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|603.583
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.915.038
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|24.573.647
|% -10,00
|
|PETKM
|6,10
|1.873.425.739
|% -8,41
|
|HURGZ
|2,08
|52.853.157
|% -7,56
|
|RALYH
|4,18
|4.136.798
|% -7,32
|
|MARTI
|1,41
|31.670.796
|% -7,24
|
|PETKM
|6,10
|1.873.425.739
|% -8,41
|
|GARAN
|9,22
|1.425.004.335
|% -0,65
|
|EREGL
|16,15
|1.399.241.541
|% 0,00
|
|TUPRS
|119,00
|1.022.785.170
|% -1,57
|
|THYAO
|13,71
|929.514.954
|% -2,35
|
|PETKM
|6,10
|1.873.425.739
|% -8,41
|
|YKBNK
|2,36
|544.962.181
|% -0,42
|
|GARAN
|9,22
|1.425.004.335
|% -0,65
|
|TSKB
|1,18
|174.341.490
|% -2,48
|
|KRDMD
|6,11
|803.011.221
|% -3,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8894
|8,8910
|% 0,25
|
|Euro
|10,2611
|10,2686
|% -0,23
|
|Sterlin
|12,0264
|12,0867
|% -0,14
|
|Frank
|9,5346
|9,5920
|% 0,23
|
|Riyal
|2,3636
|2,3755
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|-3,02
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,59
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,43
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,42
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,28
|81,28
|-1,28
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ASUZU
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 16.98 lira fiyatla işlem gören hissede 997, 258 adet işlem
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17:57BOSSA
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 27.02 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 150 adet işlem
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 38 kaybederek (% -1.18 ) 1, 205
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17:55
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