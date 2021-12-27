***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
27.12.2021 12:09
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986316
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler13:38
|ISKPL
|5,39
|37.685.174
|% 10,00
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|SMART
|5,63
|3.454.783
|% 9,96
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|NIBAS
|13,15
|26.423.591
|% 9,95
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|ADEL
|29,64
|3.791.980
|% 9,94
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|BRSAN
|27,68
|33.437.595
|% 9,93
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|DOBUR
|64,80
|3.249.331
|% -10,00
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|UFUK
|17,37
|313.064
|% -10,00
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|NUGYO
|6,38
|25.913.343
|% -7,13
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|SONME
|31,02
|1.316.417
|% -6,00
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|GARAN
|11,75
|1.238.763.285
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|THYAO
|21,06
|1.229.672.970
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|EREGL
|28,90
|1.013.275.486
|% 1,83
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|SASA
|50,20
|906.955.180
|% 5,46
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|SISE
|13,84
|870.700.244
|% 0,29
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|YKBNK
|3,63
|662.549.748
|% 2,83
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|EKGYO
|2,24
|292.462.636
|% 0,90
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|GARAN
|11,75
|1.238.763.285
|% 0,26
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|KRDMD
|9,64
|794.378.168
|% 2,23
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|ODAS
|1,37
|99.908.173
|% 0,00
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|13:38
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|11,3179
|11,3625
|% 3,38
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|Euro
|12,8110
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|% 3,43
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|Sterlin
|15,1583
|15,2344
|% 3,13
|
|Frank
|12,2970
|12,3711
|% 3,25
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|Riyal
|3,0110
|3,0261
|% 3,18
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.806
|1.806
|0,65
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|Altın Gr.
|657
|657
|18,96
|
|Cumhuriyet
|4.435
|4.502
|-20,00
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|Tam
|4.409
|4.525
|-27,52
|
|Yarım
|2.131
|2.189
|-13,31
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|Çeyrek
|1.069
|1.095
|-6,65
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|Gümüş.Ons
|22,71
|22,74
|-0,25
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|Gümüş Gr.
|8,25
|8,27
|0,14
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|B. Petrol
|75,70
|75,70
|-0,09
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