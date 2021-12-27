***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
27.12.2021 16:48
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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BIST
18:051.897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 5,85
|Açılış
|: 1.899
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1.943
En Düşük
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674,43
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|BAGFS
|17,38
|12.266.747
|% 10,00
|
|DOBUR
|79,20
|12.304.166
|% 10,00
|
|ISKPL
|5,39
|103.797.929
|% 10,00
|
|KARYE
|14,85
|48.140.830
|% 10,00
|
|QNBFL
|86,35
|493.287
|% 10,00
|
|NUGYO
|6,19
|71.497.571
|% -9,90
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|RODRG
|17,60
|4.767.626
|% -7,32
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|SANFM
|31,38
|16.420.250
|% -7,21
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|YBTAS
|15.599,20
|519.563
|% -6,42
|
|UFUK
|18,09
|828.757
|% -6,27
|
|GARAN
|11,67
|2.381.753.028
|% -0,43
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|THYAO
|20,78
|2.274.516.221
|% -1,61
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|SASA
|51,35
|2.011.867.495
|% 7,88
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|EREGL
|28,72
|1.934.484.334
|% 1,20
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|KRDMD
|9,38
|1.716.529.195
|% -0,53
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|YKBNK
|3,66
|1.403.914.570
|% 3,68
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|EKGYO
|2,22
|667.934.709
|% 0,00
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|GARAN
|11,67
|2.381.753.028
|% -0,43
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|KRDMD
|9,38
|1.716.529.195
|% -0,53
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|TSKB
|1,51
|236.085.699
|% 0,67
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|11,4625
|11,4998
|% 4,63
|
|Euro
|12,9825
|13,0096
|% 4,58
|
|Sterlin
|15,2791
|15,3557
|% 3,95
|
|Frank
|12,3933
|12,4680
|% 4,06
|
|Riyal
|3,0300
|3,0452
|% 3,83
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.812
|1.812
|6,12
|
|Altın Gr.
|665
|665
|27,06
|
|Cumhuriyet
|4.443
|4.510
|-12,00
|
|Tam
|4.426
|4.543
|-10,28
|
|Yarım
|2.139
|2.197
|-4,97
|
|Çeyrek
|1.073
|1.099
|-2,48
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,05
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|8,44
|8,45
|0,32
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|B. Petrol
|76,60
|76,60
|0,81
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