***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.01.2022 14:28
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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İzahname Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989864
BIST
15:462.004
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -3,06
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
1.994
15:4613,8693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0274
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9193
En Düşük
13,7400
15:4615,6868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0422
|Açılış
|: 15,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7440
En Düşük
15,5317
15:46797,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 4,30
|Açılış
|: 797,90
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
802,62
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler15:44
|UZERB
|51,20
|1.937.459
|% 9,97
|
|LIDFA
|4,76
|30.602.819
|% 9,93
|
|BRMEN
|2,12
|670.749
|% 9,84
|
|SODSN
|33,46
|525.889
|% 9,49
|
|MMCAS
|3,19
|271.369
|% 8,14
|
|SEYKM
|9,27
|204.248.859
|% -10,00
|
|DOBUR
|92,80
|11.989.036
|% -9,99
|
|ELITE
|19,84
|63.186.122
|% -9,98
|
|IHEVA
|0,99
|24.040.363
|% -6,60
|
|IHAAS
|10,41
|3.785.030
|% -5,54
|
|GARAN
|11,64
|3.359.091.846
|% 1,39
|
|EREGL
|30,32
|2.925.527.086
|% 0,40
|
|KRDMD
|11,18
|2.006.560.274
|% 5,57
|
|THYAO
|24,20
|1.955.858.586
|% -2,65
|
|YKBNK
|3,57
|1.376.890.559
|% 2,29
|
|YKBNK
|3,57
|1.376.890.559
|% 2,29
|
|GARAN
|11,64
|3.359.091.846
|% 1,39
|
|KRDMD
|11,18
|2.006.560.274
|% 5,57
|
|EKGYO
|2,29
|388.338.380
|% 1,33
|
|TSKB
|1,55
|241.227.509
|% 2,65
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8429
|13,8585
|% 0,12
|
|Euro
|15,6430
|15,6673
|% 0,15
|
|Sterlin
|18,7112
|18,8050
|% 0,52
|
|Frank
|14,9697
|15,0599
|% 0,39
|
|Riyal
|3,6812
|3,6997
|% 0,44
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|4,42
|
|Altın Gr.
|799
|799
|5,30
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|55,00
|
|Tam
|5.280
|5.417
|50,64
|
|Yarım
|2.552
|2.620
|24,50
|
|Çeyrek
|1.280
|1.310
|12,24
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,20
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,90
|0,04
|
|B. Petrol
|82,72
|82,72
|0,73
|
Seans Raporu
15:44
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15:58MTRYO
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 1.63 lira fiyatla işlem gören hissede 523, 827 adet işlem
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15:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 62 kaybederek (% -0.34 ) 2, 212
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15:57XU100
Endeks 1, 998 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 49 altında . İşlem hacmi 24, 679.00 milyon TL de
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15:57KIMMR
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 417, 479 adet işlem
-
15:53KIMMR
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 3.27 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 346, 810 adet işlem