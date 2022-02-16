***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.02.2022 10:07
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
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Duyuru metni ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002032
BIST
14:272.050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 12,01
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.058
En Düşük
2.041
14:2713,6301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0360
|Açılış
|: 13,6330
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6450
|
13,6479
En Düşük
13,5716
14:2715,5236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0744
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4900
|
15,5438
En Düşük
15,4262
14:27813,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,00
|Açılış
|: 813,35
|
|Önceki Kapanış
|: 810,35
|
815,30
En Düşük
808,91
BIST En Aktif Hisseler14:27
|RALYH
|7,70
|15.645.099
|% 10,00
|
|UZERB
|50,60
|272.396
|% 10,00
|
|CEOEM
|18,44
|59.806.570
|% 9,96
|
|MERIT
|31,94
|54.371.928
|% 9,76
|
|SILVR
|6,70
|27.871.242
|% 9,66
|
|SANEL
|9,05
|4.124.755
|% -9,95
|
|POLTK
|540,10
|77.649.795
|% -6,75
|
|MARKA
|3,78
|2.413.246
|% -4,06
|
|LIDFA
|5,00
|5.341.450
|% -4,03
|
|MOBTL
|1,91
|44.635.279
|% -3,54
|
|TAVHL
|39,58
|401.808.823
|% 1,38
|
|KOZAL
|129,70
|336.026.003
|% 1,17
|
|EKGYO
|2,34
|259.699.342
|% 1,30
|
|BIMAS
|75,75
|219.303.298
|% 0,60
|
|AYDEM
|8,02
|216.174.613
|% 9,26
|
|ODAS
|1,32
|87.526.535
|% 1,54
|
|AYDEM
|8,02
|216.174.613
|% 9,26
|
|MOBTL
|1,91
|44.635.279
|% -3,54
|
|DGNMO
|2,23
|46.999.332
|% 5,69
|
|IHLGM
|0,78
|13.258.289
|% 0,00
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6252
|13,6301
|% 0,26
|
|Euro
|15,5107
|15,5236
|% 0,48
|
|Sterlin
|18,4520
|18,5445
|% 0,54
|
|Frank
|14,6854
|14,7739
|% 0,35
|
|Riyal
|3,6240
|3,6421
|% 0,30
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|1,68
|
|Altın Gr.
|813
|814
|3,19
|
|Cumhuriyet
|5.406
|5.488
|-4,00
|
|Tam
|5.381
|5.516
|-4,86
|
|Yarım
|2.601
|2.668
|-2,35
|
|Çeyrek
|1.305
|1.334
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,49
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,29
|10,30
|0,06
|
|B. Petrol
|94,38
|94,38
|1,11
|
Seans Raporu
14:27
daha fazla
-
14:42CEMTS
Yüzde 6.88 oranında artışla 19.58 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 931, 605 adet işlem
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14:41KAPLM
Yüzde 7.29 oranında artışla 53.70 lira fiyatla işlem gören hissede 80, 141 adet işlem
-
14:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 9 artarak (% 0.48 ) 2, 281
-
14:40XU100
Endeks 2, 051 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 13, 865.00 milyon TL de
-
14:40MSGYO
Yüzde 7.13 oranında artışla 4.36 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 470, 485 adet işlem