***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.04.2022 15:57
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RMD limit güncellemesi duyuru metni ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015880
BIST
16:012.339
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 27,30
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.343
En Düşük
2.313
16:0114,7273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0487
|Açılış
|: 14,7130
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7305
En Düşük
14,6627
16:0116,1539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0388
|Açılış
|: 16,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
16:01916,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 3,73
|Açılış
|: 916,28
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
916,55
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler16:00
|ULUSE
|150,70
|14.788.074
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|3.676.606
|% 9,99
|
|IDEAS
|23,14
|36.722.957
|% 9,98
|
|ACSEL
|33,98
|49.556.124
|% 9,97
|
|OLMK
|9,30
|15.549.780
|% 9,93
|
|CEOEM
|12,09
|56.649.243
|% -8,34
|
|LIDER
|18,94
|699.444.978
|% -7,61
|
|KENT
|228,10
|1.246.134
|% -7,28
|
|GZNMI
|46,24
|27.428.545
|% -5,17
|
|GMTAS
|2,99
|10.227.317
|% -5,08
|
|THYAO
|34,94
|4.011.691.226
|% 4,42
|
|ASELS
|26,14
|2.740.622.648
|% 3,16
|
|KRDMD
|15,91
|2.520.154.151
|% 0,38
|
|GARAN
|12,59
|2.447.649.299
|% -0,32
|
|SISE
|16,63
|2.194.000.512
|% 2,21
|
|ODAS
|1,91
|764.770.367
|% 7,30
|
|EKGYO
|2,57
|803.853.079
|% 2,39
|
|YKBNK
|4,25
|1.113.217.272
|% 0,95
|
|GARAN
|12,59
|2.447.649.299
|% -0,32
|
|AKBNK
|7,76
|1.484.401.327
|% 0,52
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7235
|14,7291
|% 0,34
|
|Euro
|16,1410
|16,1518
|% 0,23
|
|Sterlin
|19,2842
|19,3809
|% 0,43
|
|Frank
|15,8585
|15,9540
|% 0,46
|
|Riyal
|3,9131
|3,9327
|% 0,27
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|2,20
|
|Altın Gr.
|916
|916
|3,35
|
|Cumhuriyet
|6.065
|6.157
|30,00
|
|Tam
|6.038
|6.189
|30,73
|
|Yarım
|2.918
|2.994
|14,86
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|7,44
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,76
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,74
|0,14
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,58
|
Seans Raporu
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