***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.04.2022 16:01
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Duyuru metni ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015883
BIST
16:182.336
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 24,85
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.343
En Düşük
2.313
16:1814,7269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0483
|Açılış
|: 14,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7305
En Düşük
14,6627
16:1816,1558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0407
|Açılış
|: 16,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
16:18915,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,39
|Açılış
|: 915,84
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
917,18
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler16:18
|ULUSE
|150,70
|14.788.074
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|3.676.778
|% 9,99
|
|IDEAS
|23,14
|36.728.048
|% 9,98
|
|ACSEL
|33,98
|50.283.806
|% 9,97
|
|OLMK
|9,30
|15.737.389
|% 9,93
|
|CEOEM
|12,00
|59.724.631
|% -9,02
|
|LIDER
|18,91
|710.875.534
|% -7,76
|
|KENT
|228,10
|1.246.134
|% -7,28
|
|GMTAS
|2,99
|10.468.795
|% -5,08
|
|GRNYO
|2,39
|3.283.176
|% -4,40
|
|THYAO
|34,80
|4.129.719.520
|% 4,00
|
|ASELS
|26,12
|2.824.725.373
|% 3,08
|
|KRDMD
|15,86
|2.611.073.184
|% 0,06
|
|GARAN
|12,59
|2.497.619.370
|% -0,32
|
|SISE
|16,61
|2.261.207.267
|% 2,09
|
|ODAS
|1,90
|779.526.157
|% 6,74
|
|EKGYO
|2,55
|826.994.189
|% 1,59
|
|YKBNK
|4,24
|1.141.017.371
|% 0,71
|
|GARAN
|12,59
|2.497.619.370
|% -0,32
|
|AKBNK
|7,76
|1.528.006.675
|% 0,52
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7263
|14,7301
|% 0,35
|
|Euro
|16,1450
|16,1563
|% 0,26
|
|Sterlin
|19,2893
|19,3860
|% 0,45
|
|Frank
|15,8504
|15,9458
|% 0,41
|
|Riyal
|3,9130
|3,9326
|% 0,27
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.941
|8,18
|
|Altın Gr.
|916
|916
|3,28
|
|Cumhuriyet
|6.072
|6.164
|37,00
|
|Tam
|6.039
|6.189
|31,58
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|15,27
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|7,64
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,84
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,73
|0,13
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,51
|
Seans Raporu
16:18
daha fazla
-
16:33KFEIN
Yüzde 4.15 oranında artışla 19.82 lira fiyatla işlem gören hissede 882, 059 adet işlem
-
16:32SKTAS
Yüzde 5.61 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 938, 928 adet işlem
-
16:31AKMGY
Yüzde 5.44 oranında artışla 53.30 lira fiyatla işlem gören hissede 214, 592 adet işlem
-
16:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 55 artarak (% 0.99 ) 2, 101
-
16:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OLMK, ARMDA, IDEAS, ULUSE, ACSEL