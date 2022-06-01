***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.06.2022 15:26
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Duyuru metni ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033868
BIST
16:472.583
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 35,98
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
16:4716,4407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0453
|Açılış
|: 16,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4574
En Düşük
16,3733
16:4717,6346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0129
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,7060
En Düşük
17,5427
16:47975,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 5,85
|Açılış
|: 975,24
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
977,60
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler16:47
|PENTA
|496,60
|81.181.966
|% 9,99
|
|MZHLD
|80,55
|17.865.259
|% 9,97
|
|OZRDN
|12,91
|2.115.731
|% 9,97
|
|IHLGM
|0,78
|36.806.203
|% 9,86
|
|AKSEN
|22,98
|353.088.896
|% 8,81
|
|PSGYO
|12,96
|251.958.680
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,81
|31.942.994
|% -9,65
|
|MEPET
|3,27
|22.339.093
|% -6,84
|
|AVTUR
|2,17
|2.268.555
|% -6,06
|
|METRO
|1,12
|73.525.308
|% -5,88
|
|THYAO
|49,68
|3.296.225.985
|% -0,44
|
|SASA
|38,32
|1.766.877.992
|% 5,04
|
|KRDMD
|15,07
|1.504.283.731
|% 2,52
|
|SISE
|21,22
|1.420.820.884
|% 1,14
|
|SAHOL
|20,92
|1.241.023.243
|% -1,41
|
|EKGYO
|2,83
|983.067.869
|% -1,39
|
|YKBNK
|4,74
|1.177.209.724
|% 2,82
|
|DOHOL
|4,05
|910.279.696
|% 1,00
|
|KARSN
|7,27
|1.197.200.727
|% 4,01
|
|SKBNK
|1,29
|196.536.549
|% 0,78
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4327
|16,4407
|% 0,28
|
|Euro
|17,6076
|17,6346
|% 0,07
|
|Sterlin
|20,5525
|20,6555
|% -0,30
|
|Frank
|17,0359
|17,1385
|% 0,05
|
|Riyal
|4,3684
|4,3903
|% 0,15
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.846
|8,06
|
|Altın Gr.
|976
|977
|7,22
|
|Cumhuriyet
|6.496
|6.594
|19,00
|
|Tam
|6.469
|6.632
|29,28
|
|Yarım
|3.127
|3.208
|14,17
|
|Çeyrek
|1.568
|1.604
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,92
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,60
|0,22
|
|B. Petrol
|118
|118
|2,70
|
Seans Raporu
16:47
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