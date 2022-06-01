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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

01.06.2022 15:26
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033868


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MZHLD 80,55 17.865.259 % 9,97  
OZRDN 12,91 2.115.731 % 9,97  
IHLGM 0,78 36.806.203 % 9,86  
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Altın Ons 1.845 1.846 8,06  
Altın Gr. 976 977 7,22  
Cumhuriyet 6.496 6.594 19,00  
Tam 6.469 6.632 29,28  
Yarım 3.127 3.208 14,17  
Çeyrek 1.568 1.604 7,08  
Gümüş.Ons 21,89 21,92 0,35  
Gümüş Gr. 11,59 11,60 0,22  
B. Petrol 118 118 2,70  
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