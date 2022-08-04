***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.08.2022 14:05
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051798
BIST
14:032.727
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 42,10
|Açılış
|: 2.701
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|Önceki Kapanış
|: 2.684
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2.730
En Düşük
2.701
14:0317,9729
En Yüksek
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|Açılış
|: 18,0250
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|Önceki Kapanış
|: 18,0150
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17,9906
En Düşük
17,9146
14:0318,3376
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 18,2600
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18,3561
En Düşük
18,2123
14:031.029,37
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|Açılış
|: 1.029,37
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|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
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1.030,12
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler14:01
|KRPLS
|8,26
|58.393.209
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|46.198.439
|% 9,99
|
|CEMTS
|35,34
|228.890.122
|% 9,96
|
|OBASE
|12,70
|995.705
|% 9,96
|
|EMNIS
|37,52
|574.099
|% 9,96
|
|COSMO
|14,90
|998.763
|% -9,97
|
|SNGYO
|4,98
|74.147.578
|% -9,95
|
|BRKO
|1,95
|2.227.859
|% -9,72
|
|KZBGY
|47,90
|96.988.068
|% -7,44
|
|TURGG
|227,90
|22.040.300
|% -5,90
|
|THYAO
|55,35
|2.632.423.025
|% 0,64
|
|HEKTS
|37,78
|2.121.513.431
|% 6,36
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|SISE
|23,68
|1.282.315.768
|% 1,72
|
|KARSN
|7,46
|1.182.454.992
|% 5,52
|
|SASA
|50,60
|854.533.871
|% 1,52
|
|TSKB
|2,94
|687.916.576
|% 2,44
|
|EKGYO
|3,25
|568.375.165
|% 2,85
|
|KARSN
|7,46
|1.182.454.992
|% 5,52
|
|YKBNK
|5,07
|790.685.618
|% 3,05
|
|SKBNK
|2,01
|284.070.007
|% 9,84
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9585
|17,9717
|% 0,25
|
|Euro
|18,3000
|18,3247
|% 0,45
|
|Sterlin
|21,8190
|21,9284
|% 0,51
|
|Frank
|18,6491
|18,7615
|% 0,34
|
|Riyal
|4,7668
|4,7907
|% 0,30
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|15,56
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|11,56
|
|Cumhuriyet
|6.869
|6.972
|80,00
|
|Tam
|6.902
|6.953
|50,00
|
|Yarım
|3.363
|3.399
|24,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.699
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,28
|20,30
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|0,14
|
|B. Petrol
|97,16
|97,16
|0,38
|