***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
20.09.2022 10:57
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç belgesi tadil metni ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064175
BIST
16:443.232
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 32,91
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.280
En Düşük
3.150
16:4418,3148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0209
|Açılış
|: 18,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3293
En Düşük
18,2793
16:4418,3044
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0262
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4350
En Düşük
18,2400
16:44978,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -5,31
|Açılış
|: 978,83
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
977,43
BIST En Aktif Hisseler16:42
|HDFGS
|2,75
|84.618.428
|% 10,00
|
|HKTM
|37,44
|74.782.804
|% 9,99
|
|BIOEN
|12,89
|228.508.930
|% 9,98
|
|ZOREN
|3,60
|495.979.795
|% 9,76
|
|ULUFA
|6,53
|46.348.142
|% 9,75
|
|TSKB
|3,97
|15.642.451
|% -9,98
|
|ROYAL
|4,88
|1.298.717
|% -9,96
|
|ISGYO
|13,85
|4.372.154
|% -9,95
|
|VAKBN
|8,43
|6.468.528.750
|% -9,94
|
|SKBNK
|3,46
|16.513.551
|% -9,90
|
|VAKBN
|8,43
|6.468.528.750
|% -9,94
|
|ISCTR
|8,09
|4.053.559.324
|% 2,53
|
|GARAN
|19,47
|3.918.386.288
|% -0,71
|
|THYAO
|70,20
|3.870.685.071
|% 2,11
|
|HALKB
|8,26
|3.846.279.923
|% -7,71
|
|VAKBN
|8,43
|6.468.528.750
|% -9,94
|
|EKGYO
|3,83
|2.113.875.017
|% -2,79
|
|ISCTR
|8,09
|4.053.559.324
|% 2,53
|
|HALKB
|8,26
|3.846.279.923
|% -7,71
|
|YKBNK
|6,97
|2.975.541.744
|% 3,41
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3036
|18,3182
|% 0,13
|
|Euro
|18,2894
|18,3041
|% -0,14
|
|Sterlin
|20,7878
|20,8921
|% -0,16
|
|Frank
|18,8584
|18,9720
|% -0,03
|
|Riyal
|4,8533
|4,8777
|% 0,22
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.666
|-10,51
|
|Altın Gr.
|977
|978
|-6,52
|
|Cumhuriyet
|6.641
|6.741
|-1,00
|
|Tam
|6.657
|6.755
|-34,00
|
|Yarım
|3.244
|3.290
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.646
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,18
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,25
|-0,25
|
|B. Petrol
|90,71
|90,71
|-1,29
|
Seans Raporu
16:42
daha fazla
-
16:57MNDRS
Yüzde 5.39 oranında artışla 6.06 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 852, 801 adet işlem
-
16:56SASA
Yüzde 4.87 oranında artışla 56.00 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 632, 376 adet işlem
-
16:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 64 artarak (% 1.44 ) 3, 490
-
16:55XU100
Endeks 3, 221 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 58, 823.00 milyon TL de
-
16:55KLSYN
Yüzde 5.54 oranında artışla 3.62 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 137, 308 adet işlem