***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
30.11.2022 19:37
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yoktur.
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Açıklamalar
Duyuru metni ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083219
BIST
17:594.978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 15,16
|Açılış
|: 4.926
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|Önceki Kapanış
|: 4.962
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4.989
En Düşük
4.923
17:5918,6411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
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|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
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18,6691
En Düşük
18,5832
17:5919,2250
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
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|Açılış
|: 19,3400
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|Önceki Kapanış
|: 19,2800
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En Düşük
19,1323
17:591.049,86
En Yüksek
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|| 2,07
|Açılış
|: 1.049,86
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|Önceki Kapanış
|: 1.047,79
|
1.057,23
En Düşük
1.046,24
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ATEKS
|86,35
|25.968.490
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,81
|79.046.993
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,81
|79.046.993
|% 10,00
|
|KONYA
|3.272,50
|367.827.495
|% 10,00
|
|ALCTL
|98,45
|235.359.426
|% 10,00
|
|SMRTG
|108,00
|263.610.454
|% -10,00
|
|SMART
|12,50
|153.607.610
|% -9,94
|
|MSGYO
|7,07
|89.940.169
|% -8,77
|
|SEGYO
|2,92
|184.628.339
|% -7,89
|
|YEOTK
|83,55
|125.350.086
|% -7,53
|
|YKBNK
|12,05
|8.690.125.727
|% 1,52
|
|THYAO
|120,00
|6.812.385.062
|% -0,41
|
|EREGL
|42,66
|6.326.664.645
|% 1,91
|
|ASELS
|48,52
|5.673.166.446
|% 3,76
|
|SASA
|129,70
|5.387.233.684
|% -7,22
|
|YKBNK
|12,05
|8.690.125.727
|% 1,52
|
|EKGYO
|6,89
|3.503.535.482
|% -1,43
|
|ISCTR
|10,36
|3.691.292.617
|% 0,68
|
|KRDMD
|14,73
|4.472.989.912
|% 0,07
|
|DOHOL
|8,41
|2.128.577.327
|% 8,81
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6283
|18,6370
|% -0,01
|
|Euro
|19,2173
|19,2340
|% -0,07
|
|Sterlin
|22,1917
|22,3030
|% -0,03
|
|Frank
|19,5363
|19,6540
|% 0,41
|
|Riyal
|4,9403
|4,9651
|% -0,06
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|3,27
|
|Altın Gr.
|1.049
|1.049
|1,32
|
|Cumhuriyet
|7.007
|7.113
|14,00
|
|Tam
|7.009
|7.082
|15,00
|
|Yarım
|3.399
|3.462
|7,00
|
|Çeyrek
|1.705
|1.731
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,59
|21,62
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|12,92
|12,94
|0,20
|
|B. Petrol
|86,57
|86,57
|2,32
|