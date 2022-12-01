***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.12.2022 17:12
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083665
BIST
17:095.029
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 51,74
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.002
17:0918,6362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0044
|Açılış
|: 18,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
17:0919,5799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1824
|Açılış
|: 19,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,6061
En Düşük
19,3596
17:091.075,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 15,42
|Açılış
|: 1.075,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.075,63
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler17:07
|AKSA
|86,70
|352.138.847
|% 1,52
|
|AKBNK
|17,24
|2.682.345.187
|% -0,40
|
|AFYON
|8,22
|92.670.227
|% -0,60
|
|AGYO
|5,15
|47.578.402
|% -0,96
|
|AKGRT
|3,75
|162.311.831
|% -1,32
|
|KENT
|201,20
|2.029.988
|% -7,28
|
|COSMO
|94,00
|3.296.515
|% -6,93
|
|EUYO
|4,57
|8.539.673
|% -6,92
|
|VKING
|12,21
|207.636
|% -6,08
|
|GSRAY
|7,13
|312.132.587
|% -5,69
|
|THYAO
|124,30
|7.707.091.941
|% 3,58
|
|KRDMD
|15,17
|5.590.496.290
|% 2,99
|
|EREGL
|42,34
|4.845.284.055
|% -0,75
|
|SISE
|39,60
|4.499.748.452
|% 1,28
|
|PETKM
|18,02
|4.342.220.062
|% 0,73
|
|EKGYO
|7,18
|2.889.656.823
|% 4,21
|
|SKBNK
|2,72
|1.031.765.896
|% 0,37
|
|KRDMD
|15,17
|5.590.496.290
|% 2,99
|
|ISCTR
|10,70
|3.471.712.089
|% 3,28
|
|YKBNK
|11,76
|3.534.638.945
|% -2,41
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6245
|18,6363
|% 0,02
|
|Euro
|19,5676
|19,5788
|% 0,93
|
|Sterlin
|22,7034
|22,8172
|% 1,39
|
|Frank
|19,7264
|19,8452
|% 0,54
|
|Riyal
|4,9425
|4,9673
|% 0,02
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|25,26
|
|Altın Gr.
|1.074
|1.074
|13,60
|
|Cumhuriyet
|7.127
|7.235
|122,00
|
|Tam
|7.163
|7.229
|74,00
|
|Yarım
|3.474
|3.534
|36,00
|
|Çeyrek
|1.742
|1.766
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,35
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|13,34
|13,37
|0,07
|
|B. Petrol
|88,48
|88,48
|1,51
|
Seans Raporu
17:07
daha fazla
-
17:22ALKIM
Yüzde 5.30 oranında artışla 42.88 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 631, 481 adet işlem
-
17:20QUAGR
Yüzde 9.97 oranında artışla 64.00 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 485, 903 adet işlem
-
17:19AKMGY
Yüzde 6.44 oranında artışla 79.30 lira fiyatla işlem gören hissede 148, 750 adet işlem
-
17:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 42, 68 artarak (% 0.80 ) 5, 407
-
17:18XU100
Endeks 5, 023 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 91 üstünde . İşlem hacmi 101, 177.00 milyon TL de