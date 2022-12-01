***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.12.2022 17:13
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083668
BIST
17:085.028
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 50,37
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.002
17:0818,6367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0049
|Açılış
|: 18,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
17:0819,5690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1715
|Açılış
|: 19,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,6061
En Düşük
19,3596
17:081.075,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 15,23
|Açılış
|: 1.075,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.075,63
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler17:08
|GENIL
|44,88
|54.933.389
|% 10,00
|
|BRLSM
|15,29
|259.787.851
|% 10,00
|
|YGYO
|1,76
|25.958.118
|% 10,00
|
|UZERB
|122,10
|1.920.145
|% 10,00
|
|YBTAS
|66.671,10
|1.920.222
|% 10,00
|
|KENT
|201,20
|2.029.988
|% -7,28
|
|COSMO
|94,00
|3.296.515
|% -6,93
|
|EUYO
|4,61
|8.539.673
|% -6,11
|
|VKING
|12,21
|207.636
|% -6,08
|
|GSRAY
|7,12
|313.179.014
|% -5,82
|
|THYAO
|124,30
|7.734.631.015
|% 3,58
|
|KRDMD
|15,20
|5.615.923.117
|% 3,19
|
|EREGL
|42,34
|4.882.003.708
|% -0,75
|
|SISE
|39,60
|4.516.361.575
|% 1,28
|
|PETKM
|18,00
|4.354.972.434
|% 0,61
|
|EKGYO
|7,21
|2.915.308.664
|% 4,64
|
|SKBNK
|2,72
|1.032.156.895
|% 0,37
|
|KRDMD
|15,20
|5.615.923.117
|% 3,19
|
|ISCTR
|10,71
|3.482.611.796
|% 3,38
|
|YKBNK
|11,77
|3.549.232.405
|% -2,32
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6257
|18,6367
|% 0,03
|
|Euro
|19,5574
|19,5690
|% 0,88
|
|Sterlin
|22,7070
|22,8208
|% 1,41
|
|Frank
|19,7336
|19,8525
|% 0,58
|
|Riyal
|4,9424
|4,9672
|% 0,02
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|20,91
|
|Altın Gr.
|1.072
|1.072
|11,98
|
|Cumhuriyet
|7.127
|7.235
|122,00
|
|Tam
|7.151
|7.217
|62,00
|
|Yarım
|3.468
|3.528
|30,00
|
|Çeyrek
|1.740
|1.764
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|22,20
|22,24
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|13,30
|13,32
|0,02
|
|B. Petrol
|88,45
|88,45
|1,48
|
Seans Raporu
17:08
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