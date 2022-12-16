***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.12.2022 11:27
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi Tadil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087783
BIST
12:445.214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 25,61
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.176
12:4418,6508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0072
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
12:4419,8026
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0194
|Açılış
|: 19,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
12:441.065,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,17
|Açılış
|: 1.065,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,53
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler12:42
|ARASE
|255,20
|21.209.417
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.259.961
|% 9,99
|
|AYCES
|98,85
|4.729.874
|% 9,96
|
|SANEL
|14,68
|5.138.803
|% 9,96
|
|INVEO
|34,48
|89.010.785
|% 9,95
|
|RALYH
|39,34
|157.673.139
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|3.615.111
|% -9,82
|
|EUREN
|14,45
|514.927.091
|% -9,23
|
|ALFAS
|294,70
|227.216.378
|% -7,76
|
|VKING
|21,50
|732.849
|% -7,33
|
|VAKBN
|12,05
|2.989.468.080
|% 5,06
|
|ENKAI
|27,26
|2.941.369.160
|% 6,40
|
|EKGYO
|8,14
|2.752.577.293
|% 3,30
|
|THYAO
|140,20
|2.669.709.806
|% 0,07
|
|YKBNK
|12,00
|2.158.919.208
|% 1,35
|
|EKGYO
|8,14
|2.752.577.293
|% 3,30
|
|SKBNK
|3,15
|885.262.835
|% 8,25
|
|VAKBN
|12,05
|2.989.468.080
|% 5,06
|
|YKBNK
|12,00
|2.158.919.208
|% 1,35
|
|TSKB
|4,87
|818.135.462
|% 4,96
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6454
|18,6470
|% 0,02
|
|Euro
|19,7911
|19,8010
|% -0,11
|
|Sterlin
|22,5518
|22,6649
|% -0,37
|
|Frank
|19,9892
|20,1096
|% -0,03
|
|Riyal
|4,9441
|4,9689
|% 0,03
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-1,26
|
|Altın Gr.
|1.067
|1.067
|1,76
|
|Cumhuriyet
|7.166
|7.274
|-4,00
|
|Tam
|7.213
|7.262
|4,00
|
|Yarım
|3.493
|3.550
|2,00
|
|Çeyrek
|1.752
|1.775
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,61
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|13,58
|13,60
|-0,25
|
|B. Petrol
|79,86
|79,86
|-1,35
|