***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.12.2022 11:35
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi Tadil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087789
BIST
11:245.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,07
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.187
11:2418,6539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0103
|Açılış
|: 18,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
11:2419,8525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0305
|Açılış
|: 19,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
11:241.065,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,05
|Açılış
|: 1.065,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,53
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler11:24
|ARASE
|255,20
|19.923.719
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|954.050
|% 9,99
|
|AYCES
|98,85
|4.125.702
|% 9,96
|
|OYAYO
|14,37
|8.473.346
|% 9,95
|
|INVEO
|34,48
|35.658.044
|% 9,95
|
|RALYH
|39,34
|96.075.379
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|2.834.170
|% -9,82
|
|KLNMA
|15,51
|312.265
|% -8,76
|
|ALFAS
|293,10
|185.711.144
|% -8,26
|
|PRKME
|25,70
|37.005.560
|% -8,21
|
|ENKAI
|27,34
|2.274.437.912
|% 6,71
|
|VAKBN
|11,75
|2.165.431.360
|% 2,44
|
|EKGYO
|8,18
|2.134.258.527
|% 3,81
|
|THYAO
|139,10
|1.978.285.389
|% -0,71
|
|YKBNK
|11,92
|1.718.937.623
|% 0,68
|
|EKGYO
|8,18
|2.134.258.527
|% 3,81
|
|SKBNK
|3,11
|666.290.539
|% 6,87
|
|VAKBN
|11,75
|2.165.431.360
|% 2,44
|
|YKBNK
|11,92
|1.718.937.623
|% 0,68
|
|TSKB
|4,91
|600.305.589
|% 5,82
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6500
|18,6539
|% 0,06
|
|Euro
|19,8440
|19,8525
|% 0,15
|
|Sterlin
|22,6438
|22,7573
|% 0,04
|
|Frank
|20,0249
|20,1455
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9440
|4,9688
|% 0,03
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-1,09
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|1,11
|
|Cumhuriyet
|7.170
|7.278
|-79,00
|
|Tam
|7.210
|7.260
|2,00
|
|Yarım
|3.492
|3.550
|2,00
|
|Çeyrek
|1.751
|1.774
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,78
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|13,73
|13,74
|-0,10
|
|B. Petrol
|80,92
|80,92
|-0,29
|