***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.12.2022 11:37
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi Tadil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087790
BIST
11:255.197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 8,09
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.187
11:2518,6554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0118
|Açılış
|: 18,7520
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
11:2519,8633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0413
|Açılış
|: 19,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
11:251.065,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,14
|Açılış
|: 1.065,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,53
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler11:25
|ARASE
|255,20
|19.911.725
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|928.898
|% 9,99
|
|AYCES
|98,85
|4.125.702
|% 9,96
|
|INVEO
|34,48
|35.632.184
|% 9,95
|
|RODRG
|33,82
|4.204.130
|% 9,95
|
|KLNMA
|15,51
|312.265
|% -8,76
|
|PRKME
|25,70
|37.005.560
|% -8,21
|
|VKING
|21,50
|732.849
|% -7,33
|
|IZMDC
|5,82
|60.312.721
|% -4,43
|
|CMENT
|80,00
|50.480
|% -3,61
|
|ENKAI
|27,34
|2.274.437.912
|% 6,71
|
|VAKBN
|11,75
|2.165.431.360
|% 2,44
|
|EKGYO
|8,18
|2.134.258.527
|% 3,81
|
|THYAO
|139,10
|1.978.285.389
|% -0,71
|
|YKBNK
|11,92
|1.718.937.623
|% 0,68
|
|EKGYO
|8,18
|2.134.258.527
|% 3,81
|
|SKBNK
|3,11
|666.290.539
|% 6,87
|
|VAKBN
|11,75
|2.165.431.360
|% 2,44
|
|YKBNK
|11,92
|1.718.937.623
|% 0,68
|
|TSKB
|4,91
|600.305.589
|% 5,82
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6493
|18,6554
|% 0,06
|
|Euro
|19,8528
|19,8633
|% 0,21
|
|Sterlin
|22,6440
|22,7575
|% 0,04
|
|Frank
|20,0267
|20,1474
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9445
|4,9693
|% 0,04
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-0,85
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|0,45
|
|Cumhuriyet
|7.170
|7.278
|-79,00
|
|Tam
|7.205
|7.256
|-2,00
|
|Yarım
|3.489
|3.547
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.750
|1.773
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,70
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|13,66
|13,68
|-0,17
|
|B. Petrol
|80,72
|80,72
|-0,49
|