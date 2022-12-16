***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.12.2022 11:38
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İhraç Belgesi Tadil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087793
BIST
11:335.197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 8,08
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.187
11:3318,6534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0098
|Açılış
|: 18,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
11:3319,8715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0495
|Açılış
|: 19,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
11:331.065,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,10
|Açılış
|: 1.065,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,53
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler11:31
|ARASE
|255,20
|19.932.651
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|988.079
|% 9,99
|
|AYCES
|98,85
|4.125.702
|% 9,96
|
|INVEO
|34,48
|82.365.696
|% 9,95
|
|OYAYO
|14,37
|8.554.278
|% 9,95
|
|RALYH
|39,34
|111.420.812
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|2.858.972
|% -9,82
|
|KLNMA
|15,51
|312.265
|% -8,76
|
|ALFAS
|296,00
|189.025.794
|% -7,36
|
|VKING
|21,50
|732.849
|% -7,33
|
|ENKAI
|27,34
|2.316.278.776
|% 6,71
|
|VAKBN
|11,74
|2.243.548.904
|% 2,35
|
|EKGYO
|8,17
|2.225.387.389
|% 3,68
|
|THYAO
|139,60
|2.026.545.365
|% -0,36
|
|YKBNK
|11,96
|1.758.999.895
|% 1,01
|
|EKGYO
|8,17
|2.225.387.389
|% 3,68
|
|SKBNK
|3,10
|683.482.774
|% 6,53
|
|VAKBN
|11,74
|2.243.548.904
|% 2,35
|
|YKBNK
|11,96
|1.758.999.895
|% 1,01
|
|TSKB
|4,91
|613.560.835
|% 5,82
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6391
|18,6647
|% 0,11
|
|Euro
|19,8544
|19,8672
|% 0,23
|
|Sterlin
|22,6181
|22,7315
|% -0,08
|
|Frank
|20,0233
|20,1440
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9436
|4,9684
|% 0,02
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-0,85
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|0,45
|
|Cumhuriyet
|7.170
|7.278
|-79,00
|
|Tam
|7.205
|7.256
|-2,00
|
|Yarım
|3.489
|3.547
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.750
|1.773
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,70
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|13,66
|13,68
|-0,17
|
|B. Petrol
|80,72
|80,72
|-0,49
|
Seans Raporu
11:31
daha fazla
-
11:46EGEPO
Yüzde 4.90 oranında artışla 19.25 lira fiyatla işlem gören hissede 307, 346 adet işlem
-
11:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 3 artarak (% 0.11 ) 5, 577
-
11:45
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ENKAI, VAKBN, EKGYO
-
11:45XU100
Endeks 5, 202 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 38, 212.00 milyon TL de
-
11:45ENKAI
Yüzde 6.71 oranında artışla 27.34 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 124, 420 adet işlem