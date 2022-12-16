***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.12.2022 11:40
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İhraç Belgesi Tadil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087797
BIST
11:485.208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 19,39
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.177
11:4818,6521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0085
|Açılış
|: 18,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
11:4819,8786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0566
|Açılış
|: 19,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
11:481.066,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,71
|Açılış
|: 1.066,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,53
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler11:48
|ARASE
|255,20
|20.029.627
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.044.064
|% 9,99
|
|AYCES
|98,85
|4.239.578
|% 9,96
|
|INVEO
|34,48
|84.316.195
|% 9,95
|
|RODRG
|33,82
|4.358.755
|% 9,95
|
|RALYH
|39,34
|151.593.693
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|2.925.903
|% -9,82
|
|KLNMA
|15,51
|312.265
|% -8,76
|
|VKING
|21,50
|732.849
|% -7,33
|
|AYES
|62,35
|507.217
|% -6,94
|
|ENKAI
|27,16
|2.524.175.036
|% 6,01
|
|VAKBN
|11,85
|2.369.946.146
|% 3,31
|
|EKGYO
|8,16
|2.343.799.098
|% 3,55
|
|THYAO
|139,70
|2.162.548.232
|% -0,29
|
|YKBNK
|11,99
|1.842.765.449
|% 1,27
|
|EKGYO
|8,16
|2.343.799.098
|% 3,55
|
|SKBNK
|3,10
|743.155.237
|% 6,53
|
|VAKBN
|11,85
|2.369.946.146
|% 3,31
|
|YKBNK
|11,99
|1.842.765.449
|% 1,27
|
|TSKB
|4,89
|656.630.835
|% 5,39
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6502
|18,6521
|% 0,05
|
|Euro
|19,8679
|19,8786
|% 0,29
|
|Sterlin
|22,6357
|22,7492
|% 0,00
|
|Frank
|20,0217
|20,1423
|% 0,13
|
|Riyal
|4,9442
|4,9690
|% 0,03
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|0,86
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.065
|-0,79
|
|Cumhuriyet
|7.170
|7.278
|-79,00
|
|Tam
|7.202
|7.253
|-5,00
|
|Yarım
|3.488
|3.546
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.749
|1.772
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,66
|22,69
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|13,60
|13,62
|-0,23
|
|B. Petrol
|80,36
|80,36
|-0,85
|
Seans Raporu
11:48
daha fazla
-
12:03PLTUR
Yüzde 9.99 oranında artışla 12.11 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 645 adet işlem
-
12:02HALKB
Yüzde 6.95 oranında artışla 13.85 lira fiyatla işlem gören hissede 128, 494, 845 adet işlem
-
12:01NETAS
Yüzde 5.46 oranında artışla 43.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 670, 693 adet işlem
-
12:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 14 artarak (% 0.20 ) 5, 582
-
12:00XU100
Endeks 5, 205 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 31 üstünde . İşlem hacmi 41, 390.00 milyon TL de