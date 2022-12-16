***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.12.2022 11:44
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi Tadil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087806
BIST
11:345.194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 5,43
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.187
11:3418,6570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0134
|Açılış
|: 18,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
11:3419,8655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0435
|Açılış
|: 19,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
11:341.065,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,25
|Açılış
|: 1.065,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,53
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler11:32
|ARASE
|255,20
|19.932.651
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.004.246
|% 9,99
|
|AYCES
|98,85
|4.236.414
|% 9,96
|
|INVEO
|34,48
|82.807.109
|% 9,95
|
|RODRG
|33,82
|4.289.289
|% 9,95
|
|RALYH
|39,34
|139.217.840
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|2.861.636
|% -9,82
|
|KLNMA
|15,51
|58.329
|% -8,76
|
|VKING
|21,50
|732.849
|% -7,33
|
|AYES
|62,35
|507.217
|% -6,94
|
|ENKAI
|27,38
|2.324.890.190
|% 6,87
|
|VAKBN
|11,73
|2.258.172.486
|% 2,27
|
|EKGYO
|8,16
|2.248.162.376
|% 3,55
|
|THYAO
|139,60
|2.043.669.655
|% -0,36
|
|YKBNK
|11,96
|1.766.400.754
|% 1,01
|
|EKGYO
|8,16
|2.248.162.376
|% 3,55
|
|SKBNK
|3,10
|687.651.600
|% 6,53
|
|VAKBN
|11,73
|2.258.172.486
|% 2,27
|
|YKBNK
|11,96
|1.766.400.754
|% 1,01
|
|TSKB
|4,89
|618.872.291
|% 5,39
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6391
|18,6647
|% 0,11
|
|Euro
|19,8544
|19,8672
|% 0,23
|
|Sterlin
|22,6149
|22,7283
|% -0,09
|
|Frank
|20,0191
|20,1397
|% 0,12
|
|Riyal
|4,9434
|4,9682
|% 0,01
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|0,86
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.065
|-0,79
|
|Cumhuriyet
|7.170
|7.278
|-79,00
|
|Tam
|7.202
|7.253
|-5,00
|
|Yarım
|3.488
|3.546
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.749
|1.772
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,66
|22,69
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|13,60
|13,62
|-0,23
|
|B. Petrol
|80,36
|80,36
|-0,85
|