***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.12.2022 16:18
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
HPZ İzahname Tadil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088006
BIST
16:535.173
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -15,33
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.155
16:5318,6466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0030
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
16:5319,8385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0165
|Açılış
|: 19,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
16:531.070,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,23
|Açılış
|: 1.070,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.071,39
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler16:51
|BRKSN
|25,30
|9.400.541
|% 10,00
|
|ARASE
|255,20
|25.552.666
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.758.481
|% 9,99
|
|HALKB
|14,24
|2.660.966.101
|% 9,96
|
|SANEL
|14,68
|5.528.836
|% 9,96
|
|VKING
|20,88
|3.665.921
|% -10,00
|
|EUREN
|14,33
|872.603.585
|% -9,99
|
|RALYH
|39,34
|165.790.869
|% -9,98
|
|MNDRS
|8,18
|30.096.773
|% -9,91
|
|IDGYO
|4,41
|8.357.097
|% -9,82
|
|PETKM
|18,89
|5.801.688.315
|% 3,91
|
|THYAO
|138,80
|5.636.732.576
|% -0,93
|
|VAKBN
|12,29
|5.608.158.243
|% 7,15
|
|YKBNK
|11,78
|5.147.079.653
|% -0,51
|
|AKBNK
|18,67
|4.443.528.597
|% 0,92
|
|EKGYO
|8,03
|4.081.331.070
|% 1,90
|
|VAKBN
|12,29
|5.608.158.243
|% 7,15
|
|YKBNK
|11,78
|5.147.079.653
|% -0,51
|
|SKBNK
|3,15
|1.316.076.666
|% 8,25
|
|ISCTR
|12,28
|3.914.920.577
|% 1,07
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6424
|18,6517
|% 0,04
|
|Euro
|19,8317
|19,8388
|% 0,08
|
|Sterlin
|22,6552
|22,7688
|% 0,09
|
|Frank
|19,9686
|20,0889
|% -0,13
|
|Riyal
|4,9427
|4,9675
|% 0,00
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|9,12
|
|Altın Gr.
|1.070
|1.070
|5,15
|
|Cumhuriyet
|7.193
|7.302
|24,00
|
|Tam
|7.230
|7.276
|18,00
|
|Yarım
|3.501
|3.557
|9,00
|
|Çeyrek
|1.756
|1.778
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,06
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|13,81
|13,83
|-0,02
|
|B. Petrol
|79,12
|79,12
|-2,09
|
Seans Raporu
16:51
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17:06AVTUR
Yüzde -3.70 oranında düşüşle 3.64 lira fiyatla işlem gören hissede 915, 606 adet işlem
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17:05
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, TCELL, TTKOM
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17:05
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, FROTO, ARCLK
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17:05
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANEL, OYAYO, AYCES, GSDDE, ARASE, INVEO, HALKB, RODRG, ALCTL, PLTUR
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17:05
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EUREN, MNDRS, VKING, RALYH, IDGYO