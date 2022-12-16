***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.12.2022 16:18
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname tadil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088007
BIST
16:515.172
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -16,95
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.155
16:5118,6517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0081
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
16:5119,8388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0168
|Açılış
|: 19,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
16:511.070,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,35
|Açılış
|: 1.070,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.071,39
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler16:49
|BRKSN
|25,30
|9.382.578
|% 10,00
|
|ARASE
|255,20
|25.552.666
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.744.458
|% 9,99
|
|HALKB
|14,24
|2.653.366.526
|% 9,96
|
|SANEL
|14,68
|5.528.836
|% 9,96
|
|VKING
|20,88
|3.665.921
|% -10,00
|
|EUREN
|14,33
|870.995.129
|% -9,99
|
|RALYH
|39,34
|165.580.833
|% -9,98
|
|MNDRS
|8,18
|23.065.000
|% -9,91
|
|IDGYO
|4,41
|8.320.295
|% -9,82
|
|PETKM
|18,94
|5.578.411.156
|% 4,18
|
|VAKBN
|12,30
|5.569.752.939
|% 7,24
|
|THYAO
|139,20
|5.567.519.055
|% -0,64
|
|YKBNK
|11,82
|5.068.094.137
|% -0,17
|
|AKBNK
|18,67
|4.389.545.828
|% 0,92
|
|EKGYO
|8,05
|4.042.925.557
|% 2,16
|
|VAKBN
|12,30
|5.569.752.939
|% 7,24
|
|YKBNK
|11,82
|5.068.094.137
|% -0,17
|
|SKBNK
|3,15
|1.300.541.217
|% 8,25
|
|ISCTR
|12,33
|3.879.483.258
|% 1,48
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6464
|18,6493
|% 0,03
|
|Euro
|19,8269
|19,8323
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,6585
|22,7721
|% 0,10
|
|Frank
|19,9758
|20,0961
|% -0,10
|
|Riyal
|4,9435
|4,9683
|% 0,02
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|9,12
|
|Altın Gr.
|1.070
|1.070
|5,15
|
|Cumhuriyet
|7.193
|7.302
|24,00
|
|Tam
|7.230
|7.276
|18,00
|
|Yarım
|3.501
|3.557
|9,00
|
|Çeyrek
|1.756
|1.778
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,06
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|13,81
|13,83
|-0,02
|
|B. Petrol
|79,12
|79,12
|-2,09
|