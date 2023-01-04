***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.01.2023 13:48
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093077
BIST
16:435.537
En Yüksek
|Değişim
|: -1,59%
|| -89,18
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.514
16:4318,7515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0298
|Açılış
|: 18,8430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
16:4319,9128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1467
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
16:431.122,01
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 16,19
|Açılış
|: 1.122,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler16:41
|EYGYO
|22,90
|15.704.156
|% 9,99
|
|SAMAT
|21,02
|46.007.515
|% 9,94
|
|VERUS
|118,30
|33.084.374
|% 9,94
|
|TERA
|25,90
|324.389.427
|% 9,93
|
|BMSTL
|49,24
|194.762.810
|% 7,56
|
|ULUSE
|225,00
|55.279.074
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|9.555.979
|% -9,97
|
|SANEL
|20,72
|22.690.592
|% -8,56
|
|KMPUR
|104,60
|134.135.272
|% -7,84
|
|BARMA
|103,20
|88.762.384
|% -7,77
|
|EKGYO
|9,36
|6.487.187.133
|% -0,64
|
|AHGAZ
|96,60
|1.842.076.866
|% 0,26
|
|PGSUS
|488,50
|1.315.259.628
|% -0,85
|
|ENJSA
|36,34
|688.836.411
|% -3,35
|
|SMRTG
|84,25
|629.977.644
|% 2,06
|
|ODAS
|10,67
|564.930.816
|% -3,70
|
|HLGYO
|6,28
|297.312.938
|% -4,56
|
|PRDGS
|8,24
|300.316.615
|% 0,49
|
|IHLGM
|1,28
|41.184.538
|% 0,00
|
|SEGYO
|2,79
|64.302.573
|% -2,79
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7413
|18,7474
|% 0,14
|
|Euro
|19,9034
|19,9180
|% 0,77
|
|Sterlin
|22,5346
|22,6476
|% 0,87
|
|Frank
|20,1337
|20,2550
|% 1,09
|
|Riyal
|4,9706
|4,9955
|% 0,16
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|23,76
|
|Altın Gr.
|1.121
|1.121
|15,15
|
|Cumhuriyet
|7.514
|7.628
|44,00
|
|Tam
|7.576
|7.633
|58,00
|
|Yarım
|3.669
|3.731
|28,00
|
|Çeyrek
|1.840
|1.866
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,28
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,60
|14,62
|0,19
|
|B. Petrol
|79,95
|79,95
|-2,15
|
Seans Raporu
16:41
daha fazla
-
16:56VKGYO
Yüzde -6.05 oranında düşüşle 5.90 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 632, 858 adet işlem
-
16:55MRGYO
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 6.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 561, 702 adet işlem
-
16:54EUREN
Yüzde -4.85 oranında düşüşle 11.18 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 932, 846 adet işlem
-
16:53XU100
Endeks 5, 541 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 52 altında . İşlem hacmi 98, 913.00 milyon TL de
-
16:53PSDTC
Yüzde -4.77 oranında düşüşle 35.92 lira fiyatla işlem gören hissede 277, 446 adet işlem