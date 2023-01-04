***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.01.2023 13:49
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093079
BIST
16:355.538
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -88,75
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.514
16:3518,7458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0241
|Açılış
|: 18,8430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
16:3519,9177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1516
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
16:351.120,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 14,89
|Açılış
|: 1.120,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler16:33
|EYGYO
|22,90
|15.499.682
|% 9,99
|
|DYOBY
|29,20
|75.357.314
|% 9,94
|
|VERUS
|118,30
|32.943.834
|% 9,94
|
|TERA
|25,90
|324.158.270
|% 9,93
|
|BFREN
|5.219,30
|303.955.239
|% 9,76
|
|ULUSE
|225,00
|55.279.074
|% -10,00
|
|KRONT
|105,40
|5.852.075
|% -9,99
|
|MRGYO
|6,05
|9.454.896
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|5.085.458
|% -9,93
|
|LIDER
|88,55
|23.841.989
|% -9,09
|
|EREGL
|42,78
|10.348.973.924
|% 1,28
|
|KRDMD
|19,54
|7.321.849.122
|% 3,88
|
|EKGYO
|9,27
|6.338.933.852
|% -1,59
|
|ASELS
|65,00
|5.824.379.240
|% -5,93
|
|THYAO
|145,00
|5.633.386.752
|% -1,63
|
|EKGYO
|9,27
|6.338.933.852
|% -1,59
|
|KRDMD
|19,54
|7.321.849.122
|% 3,88
|
|EREGL
|42,78
|10.348.973.924
|% 1,28
|
|YKBNK
|11,66
|2.745.091.861
|% -0,60
|
|ISCTR
|12,64
|2.630.827.767
|% -0,24
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7418
|18,7463
|% 0,13
|
|Euro
|19,9086
|19,9178
|% 0,77
|
|Sterlin
|22,5046
|22,6175
|% 0,73
|
|Frank
|20,1271
|20,2484
|% 1,06
|
|Riyal
|4,9707
|4,9956
|% 0,17
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|20,31
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|11,45
|
|Cumhuriyet
|7.514
|7.628
|44,00
|
|Tam
|7.552
|7.609
|34,00
|
|Yarım
|3.657
|3.720
|17,00
|
|Çeyrek
|1.834
|1.860
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,27
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|14,56
|14,58
|0,16
|
|B. Petrol
|79,56
|79,56
|-2,54
|
Seans Raporu
16:33
daha fazla
-
16:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -82, 57 kaybederek (% -1.66 ) 4, 898
-
16:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TERA, EYGYO, DYOBY, VERUS
-
16:48
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ULUSE, KRONT, MRGYO, MARTI
-
16:48
POLTK, KONYA, BMSTL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:48
BRKVY, ULUFA, OZKGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında