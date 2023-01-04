***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.01.2023 14:23
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Güncel izahname ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093095
BIST
15:425.584
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -43,07
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.554
15:4218,7476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0259
|Açılış
|: 18,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
15:4219,9025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1364
|Açılış
|: 19,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
15:421.116,84
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 11,02
|Açılış
|: 1.116,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler15:36
|EYGYO
|22,90
|14.495.379
|% 9,99
|
|SAMAT
|21,02
|42.278.440
|% 9,94
|
|DYOBY
|29,20
|73.176.337
|% 9,94
|
|VERUS
|118,30
|31.432.196
|% 9,94
|
|TERA
|25,90
|322.267.855
|% 9,93
|
|ULUSE
|225,00
|55.145.424
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|8.876.982
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|4.723.923
|% -9,93
|
|LIDER
|88,05
|22.599.923
|% -9,60
|
|DIRIT
|5,85
|888.164
|% -7,73
|
|EREGL
|43,00
|8.278.130.232
|% 1,80
|
|KRDMD
|19,79
|6.327.899.682
|% 5,21
|
|EKGYO
|9,38
|5.876.822.327
|% -0,42
|
|ASELS
|65,80
|5.016.404.457
|% -4,78
|
|THYAO
|145,90
|5.008.242.542
|% -1,02
|
|EKGYO
|9,38
|5.876.822.327
|% -0,42
|
|KRDMD
|19,79
|6.327.899.682
|% 5,21
|
|YKBNK
|11,81
|2.298.901.819
|% 0,68
|
|EREGL
|43,00
|8.278.130.232
|% 1,80
|
|ISCTR
|12,76
|2.280.822.870
|% 0,71
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7383
|18,7472
|% 0,14
|
|Euro
|19,8808
|19,8962
|% 0,66
|
|Sterlin
|22,5175
|22,6304
|% 0,79
|
|Frank
|20,1144
|20,2356
|% 1,00
|
|Riyal
|4,9708
|4,9957
|% 0,17
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|15,74
|
|Altın Gr.
|1.118
|1.118
|12,35
|
|Cumhuriyet
|7.511
|7.625
|41,00
|
|Tam
|7.558
|7.614
|39,00
|
|Yarım
|3.660
|3.722
|19,00
|
|Çeyrek
|1.836
|1.861
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,18
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,57
|14,59
|0,17
|
|B. Petrol
|79,28
|79,28
|-2,82
|
Seans Raporu
15:36
daha fazla
-
15:51BARMA
Yüzde -6.17 oranında düşüşle 105.00 lira fiyatla işlem gören hissede 673, 234 adet işlem
-
15:50OZGYO
Yüzde -5.13 oranında düşüşle 5.92 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 403, 045 adet işlem
-
15:49PSGYO
Yüzde -6.30 oranında düşüşle 8.18 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 305, 312 adet işlem
-
15:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -36, 93 kaybederek (% -0.74 ) 4, 943
-
15:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAMAT, EYGYO, TERA, DYOBY, VERUS