***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.06.2023 17:35
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Tadil metni ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155351
BIST
17:594.960
En Düşük
|Değişim
|: 1,49%
|| 72,89
|Açılış
|: 4.929
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|Önceki Kapanış
|: 4.887
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4.929
En Yüksek
5.007
17:5920,8179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0301
|Açılış
|: 21,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0000
|
21,0322
En Düşük
20,7200
17:5922,6520
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 0,3923
|Açılış
|: 22,6500
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|Önceki Kapanış
|: 22,3500
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22,6666
En Düşük
22,2066
17:591.324,09
En Yüksek
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|: 0,89%
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|Açılış
|: 1.324,09
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|Önceki Kapanış
|: 1.312,44
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1.327,37
En Düşük
1.305,58
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRSAN
|199,10
|477.847.006
|% 10,00
|
|YAPRK
|46,00
|13.477.562
|% 10,00
|
|AVHOL
|37,26
|206.272.860
|% 9,98
|
|OTTO
|130,00
|2.068.170
|% 9,98
|
|POLHO
|9,49
|78.692.693
|% 9,97
|
|MARKA
|12,51
|6.429.690
|% -10,00
|
|ISSEN
|22,64
|154.316.554
|% -9,94
|
|BURCE
|124,30
|273.258.083
|% -7,24
|
|HURGZ
|3,83
|40.330.113
|% -4,96
|
|LIDER
|68,55
|50.998.003
|% -4,66
|
|THYAO
|147,00
|6.107.264.770
|% 2,23
|
|ASTOR
|55,20
|3.318.930.015
|% 5,14
|
|GARAN
|27,14
|3.119.535.291
|% 1,34
|
|AKBNK
|16,34
|2.455.904.574
|% 3,42
|
|KOZAL
|23,18
|2.382.926.684
|% 0,70
|
|YKBNK
|10,53
|2.374.392.799
|% 3,24
|
|EKGYO
|7,24
|1.414.773.666
|% 1,83
|
|ISCTR
|11,40
|2.164.383.316
|% 2,24
|
|AKBNK
|16,34
|2.455.904.574
|% 3,42
|
|ALBRK
|2,58
|347.667.829
|% 3,20
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,8112
|20,8179
|% 0,14
|
|Euro
|22,4314
|22,6520
|% 1,76
|
|Sterlin
|26,0041
|26,1345
|% 0,81
|
|Frank
|22,8434
|22,9810
|% 0,42
|
|Riyal
|5,5313
|5,5590
|% 0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.980
|16,83
|
|Altın Gr.
|1.324
|1.325
|12,17
|
|Cumhuriyet
|9.085
|9.222
|-2,00
|
|Tam
|9.045
|9.280
|-1,17
|
|Yarım
|4.451
|4.568
|-7,00
|
|Çeyrek
|2.232
|2.291
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,86
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|15,95
|15,97
|0,24
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|B. Petrol
|75,14
|75,14
|2,54
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