***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
14.06.2023 18:30
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Merhabalar,
Sermaye artırım başvurumuzun olumlu karşılanmasına ilişkin bildirimin şirketimiz KAP sayfasında ve internet sitemizde ekteki belgelerle birlikte aşağıdaki gibi duyurulmasını rica ederiz.
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından, 12.000.000 TL olan Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 88.000.000 TL artırılarak 100.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-12233903-350.05.01-37393 sayılı ve 15.05.2023 tarihli yazısı ile olumlu karşılanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158776
BIST
18:055.361
En Düşük
|Değişim
|: -1,26%
|| -68,28
|Açılış
|: 5.437
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
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5.322
En Yüksek
5.491
18:0523,5797
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
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|Açılış
|: 23,5300
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|Önceki Kapanış
|: 23,6600
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23,6871
En Düşük
23,4944
18:0525,5416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0630
|Açılış
|: 25,5000
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|Önceki Kapanış
|: 25,5000
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25,6161
En Düşük
25,2311
18:051.473,64
En Yüksek
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|: -0,21%
|| -3,06
|Açılış
|: 1.473,64
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|Önceki Kapanış
|: 1.476,70
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1.486,28
En Düşük
1.469,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BJKAS
|17,05
|183.816.465
|% 10,00
|
|ONCSM
|89,65
|278.435.914
|% 10,00
|
|SNPAM
|14,74
|1.330.711
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.035,10
|1.400.878
|% 10,00
|
|IDEAS
|31,68
|28.357.607
|% 10,00
|
|FENER
|62,10
|889.125.717
|% -10,00
|
|BURCE
|175,60
|73.223.509
|% -9,99
|
|PENTA
|22,60
|917.901.093
|% -9,96
|
|MERCN
|28,40
|27.013.724
|% -7,19
|
|MMCAS
|4,43
|263.548
|% -7,13
|
|THYAO
|182,90
|12.582.934.035
|% 2,87
|
|AKBNK
|18,37
|5.125.308.820
|% 1,89
|
|YKBNK
|12,09
|5.111.587.069
|% 2,89
|
|SASA
|54,95
|5.041.703.017
|% -2,48
|
|ISCTR
|13,24
|4.251.633.629
|% 2,00
|
|YKBNK
|12,09
|5.111.587.069
|% 2,89
|
|ISCTR
|13,24
|4.251.633.629
|% 2,00
|
|AKBNK
|18,37
|5.125.308.820
|% 1,89
|
|EKGYO
|7,10
|1.848.055.177
|% -4,18
|
|SKBNK
|2,56
|467.686.611
|% 2,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5709
|23,5797
|% -0,22
|
|Euro
|25,5072
|25,5416
|% 0,25
|
|Sterlin
|29,6825
|29,8313
|% -0,11
|
|Frank
|26,0113
|26,1680
|% 0,01
|
|Riyal
|6,2639
|6,2953
|% -0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|0,54
|
|Altın Gr.
|1.472
|1.472
|-4,60
|
|Cumhuriyet
|9.992
|10.002
|-69,00
|
|Tam
|9.793
|10.055
|-71,63
|
|Yarım
|4.753
|4.850
|-49,00
|
|Çeyrek
|2.377
|2.425
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|18,13
|18,14
|0,14
|
|B. Petrol
|73,33
|73,33
|-0,96
|
Seans Raporu
18:05
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17:58TTKOM
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 18.39 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 912, 920 adet işlem
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17:57RYSAS
Yüzde -5.27 oranında düşüşle 48.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 072, 469 adet işlem
-
17:56ZEDUR
Yüzde -4.43 oranında düşüşle 42.76 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 137 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 5, 388 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 76 altında . İşlem hacmi 80, 936.00 milyon TL de
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17:55EKGYO
Yüzde -3.78 oranında düşüşle 7.13 lira fiyatla işlem gören hissede 231, 560, 961 adet işlem