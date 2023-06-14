***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiAçıklamalarMerhabalar,Sermaye artırım başvurumuzun olumlu karşılanmasına ilişkin bildirimin şirketimiz KAP sayfasında ve internet sitemizde ekteki belgelerle birlikte aşağıdaki gibi duyurulmasını rica ederiz.Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından, 12.000.000 TL olan Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 88.000.000 TL artırılarak 100.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-12233903-350.05.01-37393 sayılı ve 15.05.2023 tarihli yazısı ile olumlu karşılanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158776BIST