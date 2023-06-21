***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
21.06.2023 18:08
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcılarımıza Duyuru
Kurucusu ve Yöneticisi olduğumuz, HKM kodlu HEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) unvanlı fonumuzun bir sonraki değerleme günü olan 28/06/2023 tarihinin resmi tatil olması ve bu sebeple Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) sistemlerinin ilgili hafta için dönem tanımına uygun olmaması sebebi ile 22/06/2023-03/07/2023 tarihleri arasında TEFAS'a fon katılma payı alım ve satım emirleri iletilemeyecek olup, 03/07/2023 tarihinden itibaren alım ve satım emirleri TEFAS'a iletilebilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160994
BIST
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18:055.187
En Düşük
|Değişim
|: -1,23%
|| -64,78
|Açılış
|: 5.281
|
|Önceki Kapanış
|: 5.252
|
5.170
En Yüksek
5.329
18:0523,5493
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0108
|Açılış
|: 23,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2700
|
23,6359
En Düşük
23,5198
18:0525,8343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1100
|Açılış
|: 25,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,4000
|
25,8440
En Düşük
25,4332
18:051.463,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,33
|Açılış
|: 1.463,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466,78
|
1.472,62
En Düşük
1.453,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|88,55
|116.109.500
|% 10,00
|
|POLTK
|2.772,00
|34.459.398
|% 10,00
|
|DGGYO
|24,86
|17.451.110
|% 10,00
|
|MACKO
|83,15
|80.744.226
|% 9,99
|
|EUREN
|11,46
|269.837.144
|% 9,98
|
|ATSYH
|63,90
|2.024.672
|% -10,00
|
|EMNIS
|49,64
|6.267.531
|% -9,99
|
|KAPLM
|87,35
|89.443.075
|% -9,99
|
|EDIP
|8,24
|106.868.594
|% -9,95
|
|IHAAS
|101,40
|61.973.162
|% -9,95
|
|THYAO
|169,40
|6.036.223.592
|% -1,17
|
|YKBNK
|12,45
|3.373.792.798
|% 0,08
|
|AKBNK
|19,31
|3.305.314.716
|% 1,42
|
|ISCTR
|13,10
|2.209.311.287
|% -1,21
|
|ASELS
|49,00
|2.164.840.561
|% 1,07
|
|YKBNK
|12,45
|3.373.792.798
|% 0,08
|
|AKBNK
|19,31
|3.305.314.716
|% 1,42
|
|ISCTR
|13,10
|2.209.311.287
|% -1,21
|
|EKGYO
|6,52
|903.567.733
|% -1,95
|
|KOZAL
|20,10
|1.927.648.166
|% -1,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5404
|23,5493
|% -0,05
|
|Euro
|25,8273
|25,8343
|% 0,43
|
|Sterlin
|29,9378
|30,0879
|% -0,14
|
|Frank
|26,2273
|26,3853
|% 0,34
|
|Riyal
|6,2576
|6,2890
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|-3,34
|
|Altın Gr.
|1.462
|1.462
|-4,64
|
|Cumhuriyet
|9.568
|9.713
|-57,00
|
|Tam
|9.503
|9.750
|-69,51
|
|Yarım
|4.623
|4.765
|-34,00
|
|Çeyrek
|2.319
|2.382
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,79
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|17,21
|17,24
|-0,32
|
|B. Petrol
|77,14
|77,14
|1,24
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KAPLM
Yüzde -9.94 oranında düşüşle 87.40 lira fiyatla işlem gören hissede 953, 070 adet işlem
-
17:56MNDRS
Yüzde -6.51 oranında düşüşle 7.04 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 755, 392 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -53, 98 kaybederek (% -1.14 ) 4, 680
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAKIM, ATAGY, DGGYO, AVHOL, EUREN, DIRIT, BIGCH, TUREX, VKFYO, POLTK
-
17:55
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BMSTL, BURVA, ATSYH, EMNIS, IHAAS