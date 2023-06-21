***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiAçıklamalarYatırımcılarımıza DuyuruKurucusu ve Yöneticisi olduğumuz, HKM kodlu HEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) unvanlı fonumuzun bir sonraki değerleme günü olan 28/06/2023 tarihinin resmi tatil olması ve bu sebeple Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) sistemlerinin ilgili hafta için dönem tanımına uygun olmaması sebebi ile 22/06/2023-03/07/2023 tarihleri arasında TEFAS'a fon katılma payı alım ve satım emirleri iletilemeyecek olup, 03/07/2023 tarihinden itibaren alım ve satım emirleri TEFAS'a iletilebilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160994BIST