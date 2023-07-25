***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
25.07.2023 09:17
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04/07/2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
23.06.2023 tarihli E-12233903-305.04-39080 sayılı SPK onay yazısı ile fon yönetim ücreti değişikliği onaylanan HEH - Hedef Portföy Algo Everest İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon'un, ilgili değişikliği içeren onaylı duyuru metni Fon'un KAP sayfasından 04.07.2023 tarihinde yayımlanmıştır. İlgili duyuru metnindeki fon yönetim ücreti değişikliğinden vazgeçilmiş olup, SPK'ya bilgi verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174788
BIST
'
10:436.675
En Düşük
|Değişim
|: -0,29%
|| -19,69
|Açılış
|: 6.721
|
|Önceki Kapanış
|: 6.695
|
6.618
En Yüksek
6.725
10:4326,9543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0125
|Açılış
|: 27,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0741
En Düşük
26,8590
10:4329,8653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1183
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1500
|
30,0771
En Düşük
29,6893
10:431.700,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 4,16
|Açılış
|: 1.700,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.695,90
|
1.702,16
En Düşük
1.687,96
BIST En Aktif Hisseler10:43
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9487
|26,9543
|% 0,05
|
|Euro
|29,8418
|29,8653
|% 0,40
|
|Sterlin
|34,5662
|34,7396
|% 0,22
|
|Frank
|30,9371
|31,1235
|% 0,09
|
|Riyal
|7,1648
|7,2007
|% -0,12
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.962
|6,75
|
|Altın Gr.
|1.699
|1.699
|3,37
|
|Cumhuriyet
|11.354
|11.526
|-54,00
|
|Tam
|11.054
|11.180
|26,00
|
|Yarım
|5.527
|5.616
|13,00
|
|Çeyrek
|2.764
|2.808
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,51
|24,53
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|21,24
|21,27
|0,13
|
|B. Petrol
|82,67
|82,67
|0,19
|
Seans Raporu
10:43
daha fazla
-
10:58YEOTK
Yüzde -8.39 oranında düşüşle 146.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 553, 783 adet işlem
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10:57CWENE
Yüzde -4.64 oranında düşüşle 265.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 796, 804 adet işlem
-
10:56HUNER
Yüzde -3.88 oranında düşüşle 10.91 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 993, 390 adet işlem
-
10:55ZOREN
Yüzde -5.30 oranında düşüşle 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 173, 036 adet işlem
-
10:54XU100
Endeks 6, 648 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 7 altında . İşlem hacmi 26, 941.00 milyon TL de