***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04/07/2023Bildirim İçeriğiAçıklamalar23.06.2023 tarihli E-12233903-305.04-39080 sayılı SPK onay yazısı ile fon yönetim ücreti değişikliği onaylanan HEH - Hedef Portföy Algo Everest İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon'un, ilgili değişikliği içeren onaylı duyuru metni Fon'un KAP sayfasından 04.07.2023 tarihinde yayımlanmıştır. İlgili duyuru metnindeki fon yönetim ücreti değişikliğinden vazgeçilmiş olup, SPK'ya bilgi verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174788BIST